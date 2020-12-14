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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10433104341043510436>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 16:09

  striped написав:Где-то в ленте сегодня видел, что сделок так мало и по причине того, что военкоматы не дают выписаться из продаваемой квартиры мужчинам призывного возраста - кто что по этому поводу думает?

Это как раз та причина по которой Реус, в ближайшие 4 месяца, останется в роли арендатора. "Висит квитка - нельзя скушать"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 16:13

  somilitark написав:
  reus написав:. Рынок оч. инертен, продавцам нужно время, чтобы они осознали, приняли реалии, поэтому падение будет постепенным.

Ринок буде ще більше ділитися на сегменти.
Ринку елітки точно капець.
От в мене дружина працювала до 24.02 на одну фірму, власники зараз у Франції і відкрили для себе лазурний берег.
Повертатись напевне взагалі не будуть.
Їм за 60. Синочка, років 35, "зробив документи" і теж виїхав. Зараз допродують залишки через інтернет магазин. Фізично магазини зачинені. Розірвана аренда. Головний офіс тільки залишився.
Можливо синочка повернеться "після війни".
А може щось у Франції замутить.
Попит буде тільки до чого можуть і захочуть дотягнутися захисники держави.
Усі тіпочки з баблом вже страждають в Ніццах.
Зараз свого роду 1917-й рік.
Арістрократи свалили, може вже і ніколи не повернуться.
Тому елітку треба буде ділити на комуналки, щоб був попит від "рабочих і крестьян".


"Мы к вам, профэссор, и вот по какому делу"(М.А.Булгаков "Собачье сердце").
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 16:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Это как раз та причина по которой Реус, в ближайшие 4 месяца, останется в роли арендатора. "Висит квитка - нельзя скушать"(с)

Я бы с удовольствием согласился сейчас на роль арендатора, и через пару лет купил бы себе за интересную цену интересный объект но, к сожалению, придется терпеть все тяготы и лишения собственника. Хотя через 2 года прийти в качестве инвестора и отшлепать наличными голодного собственника тоже норм. Не бойтесь, приезжайте в Киев, мы вас научим, как правильно жить, а то вы совсем потеряли реалии в сытой Европе.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 16:30

  airmax78 написав:Нельзя покупать па3.2куе то, что еще полтора года назад стоило 1.8 куе а начинало продаваться по 1.2 куе (или сколько там?). Лучше поискать что-то другое или покупать то, что никогда существенно дешевле никто другой купить не мог. Квитку Вы никогда существенно дешевле купить не могли. Дороже - да. Дешевле - нет. Поэтому не ищите себе ФК2 (с потолками 2,65 после минимального опускания гипсокартонного потолка) за ценник квитки. копите на квитку.

Обязательно передам ему совет от успешного инвестора!
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 16:38

  reus написав:
  airmax78 написав:Нельзя покупать па3.2куе то, что еще полтора года назад стоило 1.8 куе а начинало продаваться по 1.2 куе (или сколько там?). Лучше поискать что-то другое или покупать то, что никогда существенно дешевле никто другой купить не мог. Квитку Вы никогда существенно дешевле купить не могли. Дороже - да. Дешевле - нет. Поэтому не ищите себе ФК2 (с потолками 2,65 после минимального опускания гипсокартонного потолка) за ценник квитки. копите на квитку.

Обязательно передам ему совет от успешного инвестора!

Именно так. Расслабился ваш друг. Действовал по шаблону, который какое-то время неплохо работал. Но 5 куе за метр в ЖК на 1500+ квартир, который проектировался как комфорт+, но по ходу дела замаскировался под бизнес - это опрометчивое решение даже если бы не было войны.
Я же Вам предлагал (уже не предлагаю) уникальный объект, в уникальном месте, со всеми характеристиками бизнес-класса, включая ненавидимый академиком паркетных клеев говноблок. И на 1.3 куе за метр дешевле.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 16:46

  airmax78 написав:Именно так. Расслабился ваш друг. Действовал по шаблону, который какое-то время неплохо работал. Но 5 куе за метр в ЖК на 1500+ квартир, который проектировался как комфорт+, но по ходу дела замаскировался под бизнес - это опрометчивое решение даже если бы не было войны.

Он уже столько заработал, занимаясь этим бизнесом, что даже если ничего не продаст, то останется в большем плюсе. Кстати две квартиры в начале 2022 г. он продал что-то в районе 5куе. за метр в этом ЖК, а третью не успел.
Востаннє редагувалось reus в Вів 22 лис, 2022 16:50, всього редагувалось 1 раз.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 16:46

  airmax78 написав:Я же Вам предлагал (уже не предлагаю) уникальный объект, в уникальном месте, со всеми характеристиками бизнес-класса, включая ненавидимый академиком паркетных клеев говноблок. И на 1.3 куе за метр дешевле.

"Велику рибу треба витягувати довго і обережно!"
Через пару років ваша "прелесць" продастся за 1/3 від ціни 2021.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:07

  Frant написав:
  airmax78 написав:Я же Вам предлагал (уже не предлагаю) уникальный объект, в уникальном месте, со всеми характеристиками бизнес-класса, включая ненавидимый академиком паркетных клеев говноблок. И на 1.3 куе за метр дешевле.

"Велику рибу треба витягувати довго і обережно!"
Через пару років ваша "прелесць" продастся за 1/3 від ціни 2021.

Або один місцевий "дохтур" публічно визнає себе нікчемним балаболом :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:22

Реакция будет примерно такая

  Faceless написав:Або один місцевий "дохтур" публічно визнає себе нікчемним балаболом

https://t.me/c/1307866449/30562
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:41

  rjkz написав:
  somilitark написав:
  reus написав:. Рынок оч. инертен, продавцам нужно время, чтобы они осознали, приняли реалии, поэтому падение будет постепенным.

Ринок буде ще більше ділитися на сегменти.
Ринку елітки точно капець.
От в мене дружина працювала до 24.02 на одну фірму, власники зараз у Франції і відкрили для себе лазурний берег.
Повертатись напевне взагалі не будуть.
Їм за 60. Синочка, років 35, "зробив документи" і теж виїхав. Зараз допродують залишки через інтернет магазин. Фізично магазини зачинені. Розірвана аренда. Головний офіс тільки залишився.
Можливо синочка повернеться "після війни".
А може щось у Франції замутить.
Попит буде тільки до чого можуть і захочуть дотягнутися захисники держави.
Усі тіпочки з баблом вже страждають в Ніццах.
Зараз свого роду 1917-й рік.
Арістрократи свалили, може вже і ніколи не повернуться.
Тому елітку треба буде ділити на комуналки, щоб був попит від "рабочих і крестьян".


"Мы к вам, профэссор, и вот по какому делу"(М.А.Булгаков "Собачье сердце").
:mrgreen:

Аххаха.
Ржал так, что чаем подавился.

Кстати, встретил бортпроводницу из Киева с МАУ. Какие у нас они красотки. Отвлёкся, щас не об этом.

Представьте, сколько таких спецов без работы. Говрит нигде наших на работу не берут, а уборщицей идти, сами понимаете.
Возвращаются в Киев.
Я не знаю, почему я знакомлюсь только с людьми, которые возвращаются.

Не специально, честное слово. Что вижу то пишу
beee
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