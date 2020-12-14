RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10433104341043510436

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:43

  beee написав:Я не знаю, почему я знакомлюсь только с людьми, которые возвращаются
потому что в поезде Пшемысль Киев едут только те кто возвращается)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15093
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:47

  somilitark написав:
  reus написав:. Рынок оч. инертен, продавцам нужно время, чтобы они осознали, приняли реалии, поэтому падение будет постепенным.

Ринок буде ще більше ділитися на сегменти.
Ринку елітки точно капець.
От в мене дружина працювала до 24.02 на одну фірму, власники зараз у Франції і відкрили для себе лазурний берег.
Повертатись напевне взагалі не будуть.
Їм за 60. Синочка, років 35, "зробив документи" і теж виїхав. Зараз допродують залишки через інтернет магазин. Фізично магазини зачинені. Розірвана аренда. Головний офіс тільки залишився.
Можливо синочка повернеться "після війни".
А може щось у Франції замутить.
Попит буде тільки до чого можуть і захочуть дотягнутися захисники держави.
Усі тіпочки з баблом вже страждають в Ніццах.
Зараз свого роду 1917-й рік.
Арістрократи свалили, може вже і ніколи не повернуться.
Тому елітку треба буде ділити на комуналки, щоб був попит від "рабочих і крестьян".

Ситуація що склалась зараз не має ніяких паралелей з минулим. Вона абсолютна унікальна і ніколи нічого подібного в історії України не відбувалось. Тому намагання провести якісь паралелі і на цьому побудувати якісь патерни поведінки - марні. Ніколи такого не було. Тічка.
Зараз Україна пише нову історію країни, нації і всієї Європи.
airmax78
 
Повідомлень: 41314
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5109 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:56

  airmax78 написав:
  reus написав:. Рынок оч. инертен, продавцам нужно время, чтобы они осознали, приняли реалии, поэтому падение будет постепенным.


Ситуація що склалась зараз не має ніяких паралелей з минулим. Вона абсолютна унікальна і ніколи нічого подібного в історії України не відбувалось. Тому намагання провести якісь паралелі і на цьому побудувати якісь патерни поведінки - марні. Ніколи такого не було. Тічка.
Зараз Україна пише нову історію країни, нації і всієї Європи.

вы правы, это падение рынка гораздо серьезнее чем в 2008 и 2015
"Зараз Україна пише нову історію країни, нації і всієї Європи." - так пишет что аж мелкий и средний бизнес по возможности переезжает в Европу
Феодал
 
Повідомлень: 277
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10433104341043510436
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Феодал і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2332, 2333, 2334
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23332 14257996
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 лис, 2022 22:37
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4942158
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4826
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.