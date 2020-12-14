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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 лис, 2022 17:43
beee написав:
Я не знаю, почему я знакомлюсь только с людьми, которые возвращаются
потому что в поезде Пшемысль Киев едут только те кто возвращается)
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Додано: Вів 22 лис, 2022 17:47
somilitark написав: reus написав:
. Рынок оч. инертен, продавцам нужно время, чтобы они осознали, приняли реалии, поэтому падение будет постепенным.
Ринок буде ще більше ділитися на сегменти.
Ринку елітки точно капець.
От в мене дружина працювала до 24.02 на одну фірму, власники зараз у Франції і відкрили для себе лазурний берег.
Повертатись напевне взагалі не будуть.
Їм за 60. Синочка, років 35, "зробив документи" і теж виїхав. Зараз допродують залишки через інтернет магазин. Фізично магазини зачинені. Розірвана аренда. Головний офіс тільки залишився.
Можливо синочка повернеться "після війни".
А може щось у Франції замутить.
Попит буде тільки до чого можуть і захочуть дотягнутися захисники держави.
Усі тіпочки з баблом вже страждають в Ніццах.
Зараз свого роду 1917-й рік.
Арістрократи свалили, може вже і ніколи не повернуться.
Тому елітку треба буде ділити на комуналки, щоб був попит від "рабочих і крестьян".
Ситуація що склалась зараз не має ніяких паралелей з минулим. Вона абсолютна унікальна і ніколи нічого подібного в історії України не відбувалось. Тому намагання провести якісь паралелі і на цьому побудувати якісь патерни поведінки - марні. Ніколи такого не було. Тічка.
Зараз Україна пише нову історію країни, нації і всієї Європи.
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airmax78
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Додано: Вів 22 лис, 2022 17:56
airmax78 написав: reus написав:
. Рынок оч. инертен, продавцам нужно время, чтобы они осознали, приняли реалии, поэтому падение будет постепенным.
Ситуація що склалась зараз не має ніяких паралелей з минулим. Вона абсолютна унікальна і ніколи нічого подібного в історії України не відбувалось. Тому намагання провести якісь паралелі і на цьому побудувати якісь патерни поведінки - марні. Ніколи такого не було. Тічка.
Зараз Україна пише нову історію країни, нації і всієї Європи.
вы правы, это падение рынка гораздо серьезнее чем в 2008 и 2015
"Зараз Україна пише нову історію країни, нації і всієї Європи." - так пишет что аж мелкий и средний бизнес по возможности переезжает в Европу
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