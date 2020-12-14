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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10433104341043510436

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:47

  somilitark написав:
  reus написав:. Рынок оч. инертен, продавцам нужно время, чтобы они осознали, приняли реалии, поэтому падение будет постепенным.

Ринок буде ще більше ділитися на сегменти.
Ринку елітки точно капець.
От в мене дружина працювала до 24.02 на одну фірму, власники зараз у Франції і відкрили для себе лазурний берег.
Повертатись напевне взагалі не будуть.
Їм за 60. Синочка, років 35, "зробив документи" і теж виїхав. Зараз допродують залишки через інтернет магазин. Фізично магазини зачинені. Розірвана аренда. Головний офіс тільки залишився.
Можливо синочка повернеться "після війни".
А може щось у Франції замутить.
Попит буде тільки до чого можуть і захочуть дотягнутися захисники держави.
Усі тіпочки з баблом вже страждають в Ніццах.
Зараз свого роду 1917-й рік.
Арістрократи свалили, може вже і ніколи не повернуться.
Тому елітку треба буде ділити на комуналки, щоб був попит від "рабочих і крестьян".

Ситуація що склалась зараз не має ніяких паралелей з минулим. Вона абсолютна унікальна і ніколи нічого подібного в історії України не відбувалось. Тому намагання провести якісь паралелі і на цьому побудувати якісь патерни поведінки - марні. Ніколи такого не було. Тічка.
Зараз український народ, ЗСУ пишуть нову історію України і всієї Європи. Мені сумно що я залишаюсь осторонь цього процесу і тільки спостерігаю і допомагаю фінансово. Відчуваю що повз мене проходить найважливіший історичний процесс у житті.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 22 лис, 2022 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:56

  airmax78 написав:
  reus написав:. Рынок оч. инертен, продавцам нужно время, чтобы они осознали, приняли реалии, поэтому падение будет постепенным.


Ситуація що склалась зараз не має ніяких паралелей з минулим. Вона абсолютна унікальна і ніколи нічого подібного в історії України не відбувалось. Тому намагання провести якісь паралелі і на цьому побудувати якісь патерни поведінки - марні. Ніколи такого не було. Тічка.
Зараз Україна пише нову історію країни, нації і всієї Європи.

вы правы, это падение рынка гораздо серьезнее чем в 2008 и 2015
"Зараз Україна пише нову історію країни, нації і всієї Європи." - так пишет что аж мелкий и средний бизнес по возможности переезжает в Европу
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:01

  Феодал написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:. Рынок оч. инертен, продавцам нужно время, чтобы они осознали, приняли реалии, поэтому падение будет постепенным.


Ситуація що склалась зараз не має ніяких паралелей з минулим. Вона абсолютна унікальна і ніколи нічого подібного в історії України не відбувалось. Тому намагання провести якісь паралелі і на цьому побудувати якісь патерни поведінки - марні. Ніколи такого не було. Тічка.
Зараз Україна пише нову історію країни, нації і всієї Європи.

вы правы, это падение рынка гораздо серьезнее чем в 2008 и 2015
"Зараз Україна пише нову історію країни, нації і всієї Європи." - так пишет что аж мелкий и средний бизнес по возможности переезжает в Европу

Слабкі покидають країну. Сильні залишаються і відбудовують свій бізнес всупереч всьому. Вони і стануть новою елітою нової повоєнної країни. Країни що переможе абсолютне зло.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:15

  airmax78 написав:Слабкі покидають країну. Сильні залишаються і відбудовують свій бізнес всупереч всьому. Вони і стануть новою елітою нової повоєнної країни. Країни що переможе абсолютне зло.

Интересно посмотреть на цифры блока налоговых возмещений. Такое впечатление что из главного офиса отряда Монако уверовали в скорую победу и вернулись к времени Януковича по сборам через взятки.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:17

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  reus написав:. Рынок оч. инертен, продавцам нужно время, чтобы они осознали, приняли реалии, поэтому падение будет постепенным.

Ринок буде ще більше ділитися на сегменти.
Ринку елітки точно капець.
От в мене дружина працювала до 24.02 на одну фірму, власники зараз у Франції і відкрили для себе лазурний берег.
Повертатись напевне взагалі не будуть.
Їм за 60. Синочка, років 35, "зробив документи" і теж виїхав. Зараз допродують залишки через інтернет магазин. Фізично магазини зачинені. Розірвана аренда. Головний офіс тільки залишився.
Можливо синочка повернеться "після війни".
А може щось у Франції замутить.
Попит буде тільки до чого можуть і захочуть дотягнутися захисники держави.
Усі тіпочки з баблом вже страждають в Ніццах.
Зараз свого роду 1917-й рік.
Арістрократи свалили, може вже і ніколи не повернуться.
Тому елітку треба буде ділити на комуналки, щоб був попит від "рабочих і крестьян".

Ситуація що склалась зараз не має ніяких паралелей з минулим. Вона абсолютна унікальна і ніколи нічого подібного в історії України не відбувалось. Тому намагання провести якісь паралелі і на цьому побудувати якісь патерни поведінки - марні. Ніколи такого не було. Тічка.
Зараз український народ, ЗСУ пишуть нову історію України і всієї Європи. Мені сумно що я залишаюсь осторонь цього процесу і тільки спостерігаю і допомагаю фінансово. Відчуваю що повз мене проходить найважливіший історичний процесс у житті.

Почались вечірні фантазії.
Але суті це не змінює і ні на що не впливає, квітка і сьогодні подешевшала.
Хоть ти в Лондоні "співчуваєш", хоть в Мельбурні.
П.с. унікальна ситуація тим, що зараз не ціеавить ціна на нерухомість, є єдине бажання, вціліти самому і щоб квіткі фізично існували.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:38

  vitaliian написав:
  beee написав:Я не знаю, почему я знакомлюсь только с людьми, которые возвращаются
потому что в поезде Пшемысль Киев едут только те кто возвращается)

в мене родина родини знову поїхала в Польщу, побули літо, до осініх прильотів по інфраструктурі, і сказали що пака-пака до весни мінімум
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:46

  vitaliian написав:
  beee написав:Я не знаю, почему я знакомлюсь только с людьми, которые возвращаются
потому что в поезде Пшемысль Киев едут только те кто возвращается)

1.На поезде не выпускают.
2. На поезд вроде и билетов нет.
3. На поезде нет красивых проводниц, а тем более стюардесс (чистая дедукция хе хе)
Востаннє редагувалось beee в Вів 22 лис, 2022 18:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 19:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Setsib написав:Мабуть ще тільки стадія заперечення

Отправлено с моего GM1910 через Tapatalk

В нас зараз стадія суспільного спротиву. А за нею буде стадія перемоги.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 19:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сейчас уникальная страница истории.
И сразу видно, что большая часть этого не понимает.
Настоящее чудо, например, ЗСУ.

Завтра просмотр яр.града. Люди просятся вторую неделю. Придётся организовать дистанционно.
Признавайтесь, кто из вас будет?
Что? Захотели квитку, да? 😅
beee
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 19:09

  beee написав:Завтра просмотр яр.града. Люди просятся вторую неделю. Придётся организовать дистанционно

Так ты же "вернулся" в Киев. В очередной раз
Откуда дистанционно ? :)

PS. Може это новая реинкарнация Трибеки ...
Но прокачалась, выдумала новую легенду ...
pesikot
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