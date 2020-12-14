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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 лис, 2022 19:30
reus написав: vitaliian написав:
Любой арендатор жилой недвижимости мечтает перестать платить аренду
Не уверен, что многие арендаторы мечтают сегодня купить квартиру, которую через пару лет можно приобрести гораздо дешевле. Сейчас покупают те, кто не понимает, что происходит.
Здесь на ветке покупателей и продавцов считают проженными биржевыми спекулянтами.
В жизни все проще. Покупают когда что то нужно. Продают когда не нужно. Пик цены когда спрос максимальный. Дно когда минимальный.
Спрос - единственное что регулирует цену на массовых рынках. Не может 50 тысяч продавцов сговориться продавать дорого. Не могут 100 тыс покупателей сговориться покупать дёшево.
Кто то спорит с тем, что сейчас минимальный спрос на квартиры? А с тем что сейчас дно спорят. Не может при таком минимальном спросе не быть дна.
Человеку надо где то жить и есть деньги на покупку, а он будет выжидать 2 года а вдруг цена упадет? А через 2 года ему снова померещится что через 2 года цена упадет. И так бесконечно. Ловить дно примерно то же самое что играть в лотерею. Поймать конечно можно с вероятностью 1/500
Или человеку надо продать квартиру (например разводится с женой) а довоенную цену никто не даёт, он будет ждать 1-3 года пока дадут? Жизнь продолжается при любых ценах на бетон. Новая жена просит поскорее оформить свою квартиру. И т.д.
Рынок недвижимости это не форекс. 99% его игроков не знают где смотреть индекс цен (кроме олх), что такое ВВП, какая сейчас в стране инфляция, безработица и демографическая ситуация.
Из моего круга, кто хотел купить квартиру до сих пор не купил, плачут, плюются, но арендуют или живут с мамами.
Кто хотел продать - снял с продажи из за отсутствия спроса "до лучших времён", и занимаются другими делами. Тех кому срочно, кровь из носа, надо продать в моем круге нет. Думаю на всём рынке таких тоже не много.
Зато могу перечислить что с февраля подорожало в 1,5-2 раза. Список очень длинный. Покупатели колбасы не ждут ценового дна, потому что знают его не будет.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 22 лис, 2022 19:51, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 19:41
beee какой тариф на придомовую в ЯГ сейчас?
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Мизантрóп
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Додано: Вів 22 лис, 2022 19:50
Сейчас уникальная страница истории.
И сразу видно, что большая часть этого не понимает.
Настоящее чудо, например, ЗСУ.
Завтра просмотр яр.града. Люди просятся вторую неделю. Придётся организовать дистанционно.
Признавайтесь, кто из вас будет?
Что? Захотели квитку, да? 😅
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beee
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Додано: Вів 22 лис, 2022 19:51
beee написав:
Сейчас уникальная страница истории.
И сразу видно, что большая часть этого не понимает.
Настоящее чудо, например, ЗСУ.
Завтра просмотр яр.града. Люди просятся вторую неделю. Придётся организовать дистанционно.
Признавайтесь, кто из вас будет?
Что? Захотели квитку, да? 😅
Розсмішив! Так, що ледь не вдавився компотом)))
Ти частіше кажи: Дорожай, дорожай!
Можливо, в роті стане солодше, неначе халви скуштував))))
Які ж вони убогі і безталанні, ці рили-новодубівці! Одна і та ж платівка, затерті до дір аргументи, маніпуляції, перекручування і відверта брехня.
Чим більше людей виїде і залишиться без роботи, тим вищі ціни нерухомості, правда?((((
_____
Вітальєн, навіщо ти порівнюєш нерухомість з ковбасою? Не вистачає на продукти?)))
За потік думок, фейєрверк слів, спалах інтелехтуальної творчості -
Тебе варто нагородити шнобелівською премією і новими теплими колготами!
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 22 лис, 2022 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 19:55
Мизантрóп написав:beee
какой тариф на придомовую в ЯГ сейчас?
Нечестно играете Мизантрóп))
С другой стороны, за удовольствие же нежалко платить.
Тем более у нас повесили корзинку для собачих фекалий
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beee
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Додано: Вів 22 лис, 2022 19:57
pesikot написав: beee написав:
Завтра просмотр яр.града. Люди просятся вторую неделю. Придётся организовать дистанционно
Так ты же "вернулся" в Киев. В очередной раз
Откуда дистанционно ?
PS. Може это новая реинкарнация Трибеки ...
Но прокачалась, выдумала новую легенду ...
Где написано, что я уже вернулся, балабол?
И, кстати, кто такой трибека и долярчик? Постоянно их все вспоминают.
Хотя, нет. Не хочу знать
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Додано: Вів 22 лис, 2022 20:13
Frant написав: beee написав:
Сейчас уникальная страница истории.
И сразу видно, что большая часть этого не понимает.
Настоящее чудо, например, ЗСУ.
Завтра просмотр яр.града. Люди просятся вторую неделю. Придётся организовать дистанционно.
Признавайтесь, кто из вас будет?
Что? Захотели квитку, да? 😅
Розсмішив! Так, що ледь не вдавився компотом)))
Ти частіше кажи: Дорожай, дорожай!
Можливо, в роті стане солодше, неначе халви скуштував))))
Які ж вони убогі і безталанні, ці рили-новодубівці! Одна і та ж платівка, затерті до дір аргументи, маніпуляції, перекручування і відверта брехня.
Чим більше людей виїде і залишиться без роботи, тим вищі ціни нерухомості, правда?((((
_____
Вітальєн, навіщо ти порівнюєш нерухомість з ковбасою? Не вистачає на продукти?)))
За потік думок, фейєрверк слів, спалах інтелехтуальної творчості -
Тебе варто нагородити шнобелівською премією і новими теплими колготами!
Пошла волна припадков в мою сторону.
Скоро начнут обзывать.
Потом начнут угрожать.
Потом ночью вырезать буквы из газет ахах.
Ребята, песикоты, дамьяны, франты, почитайте "Мистер Мерседес " Стивена Кинга. Там про вас
Франт, я с твоим сыном ровесники, ты его тоже ласково засранцем-дизертиром зовёшь?
Я много раз повторял, что возвращаюсь в Киев. Больше не выпустят.
А твой сынок- нет.
Правда, она ж никому неинтересна. Главное ляпнуть погромче и чаще. А там правда, неправда - неважно
Востаннє редагувалось beee
в Вів 22 лис, 2022 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 20:16
pesikot написав: beee написав:
Завтра просмотр яр.града. Люди просятся вторую неделю. Придётся организовать дистанционно
Так ты же "вернулся" в Киев. В очередной раз
Откуда дистанционно ?
PS. Може это новая реинкарнация Трибеки ...
Но прокачалась, выдумала новую легенду ...
Звичайні рили-новодубівці, без фантазії.
Правда, голодні і трохи обшмигані, тому що довоєнного жиру все меньше, ЗП немає (київські недобуди стінами стоять), а працевлаштуватись у Європі вантажником чи продавцем - відсутнє у них натхнення.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 20:21
vitaliian написав: beee написав:
Я не знаю, почему я знакомлюсь только с людьми, которые возвращаются
потому что в поезде Пшемысль Киев едут только те кто возвращается)
В Польше с социалом туго, а панство любит, когда наши работают у них с утра и до упора. Поэтому и есть масса таких мотающихся из Польши туда-сюда.
Из более богатых краев типа Германия, Голландия или Швеция желающих вернуться на порядок меньше. Народ снимает квартиры и учит язык, детей в школы и садики вперемешку с местными.
Все зависит от круга общения, но в данном случае еще и место нахождения как бы предполагает.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 20:30
Frant написав: pesikot написав: beee написав:
Завтра просмотр яр.града. Люди просятся вторую неделю. Придётся организовать дистанционно
Так ты же "вернулся" в Киев. В очередной раз
Откуда дистанционно ?
PS. Може это новая реинкарнация Трибеки ...
Но прокачалась, выдумала новую легенду ...
Звичайні рили-новодубівці, без фантазії.
Правда, голодні і трохи обшмигані, тому що довоєнного жиру все меньше, ЗП немає (київські недобуди стінами стоять), а працевлаштуватись у Європі вантажником чи продавцем - відсутнє у них натхнення.
Я тебе предложил поставить унитазы в яр.граде, потому что инсталляции производства Tece, а там на немецком.
У тебя почему-то нет натхнення. Я пока ещё как небольшой работодатель держусь на плаву.
Мне нужен человек ворчливый и умный.
Хотя, ладно, хватит ворчливого. Канализация - дело серьёзное. Одно неправильное движение без немецкой инструкции и стоки льются на руки подопытного кандидата на должность сантехника
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