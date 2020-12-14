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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10435104361043710438

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 20:35

  beee написав:
  Frant написав:Звичайні рили-новодубівці, без фантазії.
Правда, голодні і трохи обшмигані, тому що довоєнного жиру все меньше, ЗП немає (київські недобуди стінами стоять), а працевлаштуватись у Європі вантажником чи продавцем - відсутнє у них натхнення.


Я тебе предложил поставить унитазы в яр.граде, потому что инсталляции производства Tece, а там на немецком.
У тебя почему-то нет натхнення. Я пока ещё как небольшой работодатель держусь на плаву.
Мне нужен человек ворчливый и умный.
Хотя, ладно, хватит ворчливого. Канализация - дело серьёзное. Одно неправильное движение без немецкой инструкции и стоки льются на руки подопытного кандидата на должность сантехника

Пан бувший ріелтор нарешті освоїв нову спеціальність?
Браво!
Frant
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