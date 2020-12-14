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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 лис, 2022 20:35
beee написав: Frant написав:
Звичайні рили-новодубівці, без фантазії.
Правда, голодні і трохи обшмигані, тому що довоєнного жиру все меньше, ЗП немає (київські недобуди стінами стоять), а працевлаштуватись у Європі вантажником чи продавцем - відсутнє у них натхнення.
Я тебе предложил поставить унитазы в яр.граде, потому что инсталляции производства Tece, а там на немецком.
У тебя почему-то нет натхнення. Я пока ещё как небольшой работодатель держусь на плаву.
Мне нужен человек ворчливый и умный.
Хотя, ладно, хватит ворчливого. Канализация - дело серьёзное. Одно неправильное движение без немецкой инструкции и стоки льются на руки подопытного кандидата на должность сантехника
Пан бувший ріелтор нарешті освоїв нову спеціальність?
Браво!
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