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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 лис, 2022 19:41
beee какой тариф на придомовую в ЯГ сейчас?
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Мизантрóп
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Додано: Вів 22 лис, 2022 19:55
Мизантрóп написав:beee
какой тариф на придомовую в ЯГ сейчас?
Нечестно играете Мизантрóп))
С другой стороны, за удовольствие же нежалко платить.
Тем более у нас повесили корзинку для собачих фекалий
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beee
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Додано: Вів 22 лис, 2022 20:35
beee написав: Frant написав:
Звичайні рили-новодубівці, без фантазії.
Правда, голодні і трохи обшмигані, тому що довоєнного жиру все меньше, ЗП немає (київські недобуди стінами стоять), а працевлаштуватись у Європі вантажником чи продавцем - відсутнє у них натхнення.
Я тебе предложил поставить унитазы в яр.граде, потому что инсталляции производства Tece, а там на немецком.
У тебя почему-то нет натхнення. Я пока ещё как небольшой работодатель держусь на плаву.
Мне нужен человек ворчливый и умный.
Хотя, ладно, хватит ворчливого. Канализация - дело серьёзное. Одно неправильное движение без немецкой инструкции и стоки льются на руки подопытного кандидата на должность сантехника
Пан бувший ріелтор нарешті освоїв нову спеціальність?
Браво!
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Додано: Вів 22 лис, 2022 21:19
vitaliian написав:
В жизни все проще. Покупают когда что то нужно. Продают когда не нужно.
Естественно, те единичные продажи, которые мы сейчас наблюдаем и оплачивают олени, которые не врубаются, что происходит. Мой приятель, тоже не оч. понимал, потому и купил 1к. хрущ в 2008 г. за 100 куе. потому, что нужно. Без лоха и жизнь плоха(с)
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Додано: Вів 22 лис, 2022 21:45
beee написав: Мизантрóп написав:beee
какой тариф на придомовую в ЯГ сейчас?
Нечестно играете Мизантрóп))
С другой стороны, за удовольствие же нежалко платить.
Тем более у нас повесили корзинку для собачих фекалий
хотел прикинуть сколько Эйру простой обходится,если он платит за содержание дома
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Мизантрóп
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Додано: Вів 22 лис, 2022 21:47
Мизантрóп написав:
хотел прикинуть сколько Эйру простой обходится,если он платит за содержание дома
Это не самые большие потери, которые его ждут.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 21:49
reus написав: vitaliian написав:
В жизни все проще. Покупают когда что то нужно. Продают когда не нужно.
Естественно, те единичные продажи, которые мы сейчас наблюдаем и оплачивают олени, которые не врубаются, что происходит. Мой приятель, тоже не оч. понимал, потому и купил 1к. хрущ в 2008 г. за 100 куе. потому, что нужно. Без лоха и жизнь плоха(с)
Единичные продажи не от того, что все гиперумные и ждут обвала. Люди разъехались, многие потеряли работу, третьему чтобы купить нужное надо сначала продать ненужное, что стало проблематично. Боятся неопределенности, на каких границах закончится война, будет ли Киев в оккупации. Большинство причин скорее психологического, чем экономического характера.
Цена 2008 года была надута ипотекой которую выдавали почти бомжам, справки о доходах продавали те же сотрудники банка.
Без ипотеки пузырь лопнул. На момент 24.02 пузыря на рн не было. Цены +/- соответствовали реалиям. Пример 2008 не сильно удачный)
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vitaliian
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Додано: Вів 22 лис, 2022 21:57
Мизантрóп написав: beee написав: Мизантрóп написав:beee
какой тариф на придомовую в ЯГ сейчас?
Нечестно играете Мизантрóп))
С другой стороны, за удовольствие же нежалко платить.
Тем более у нас повесили корзинку для собачих фекалий
хотел прикинуть сколько Эйру простой обходится,если он платит за содержание дома
Вот мои. Но это с отоплением за год.
У них мой депозит за штукатурку , нужно будет взаиморасчёт сделать
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beee
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Додано: Вів 22 лис, 2022 22:00
vitaliian написав: reus написав: vitaliian написав:
Любой арендатор жилой недвижимости мечтает перестать платить аренду
Не уверен, что многие арендаторы мечтают сегодня купить квартиру, которую через пару лет можно приобрести гораздо дешевле. Сейчас покупают те, кто не понимает, что происходит.
Здесь на ветке покупателей и продавцов считают проженными биржевыми спекулянтами.
В жизни все проще. Покупают когда что то нужно. Продают когда не нужно. Пик цены когда спрос максимальный. Дно когда минимальный.
Спрос - единственное что регулирует цену на массовых рынках. Не может 50 тысяч продавцов сговориться продавать дорого. Не могут 100 тыс покупателей сговориться покупать дёшево.
Кто то спорит с тем, что сейчас минимальный спрос на квартиры? А с тем что сейчас дно спорят. Не может при таком минимальном спросе не быть дна.
Человеку надо где то жить и есть деньги на покупку, а он будет выжидать 2 года а вдруг цена упадет? А через 2 года ему снова померещится что через 2 года цена упадет. И так бесконечно. Ловить дно примерно то же самое что играть в лотерею. Поймать конечно можно с вероятностью 1/500
Или человеку надо продать квартиру (например разводится с женой) а довоенную цену никто не даёт, он будет ждать 1-3 года пока дадут? Жизнь продолжается при любых ценах на бетон. Новая жена просит поскорее оформить свою квартиру. И т.д.
Рынок недвижимости это не форекс. 99% его игроков не знают где смотреть индекс цен (кроме олх), что такое ВВП, какая сейчас в стране инфляция, безработица и демографическая ситуация.
Из моего круга, кто хотел купить квартиру до сих пор не купил, плачут, плюются, но арендуют или живут с мамами.
Кто хотел продать - снял с продажи из за отсутствия спроса "до лучших времён", и занимаются другими делами. Тех кому срочно, кровь из носа, надо продать в моем круге нет. Думаю на всём рынке таких тоже не много.
Зато могу перечислить что с февраля подорожало в 1,5-2 раза. Список очень длинный. Покупатели колбасы не ждут ценового дна, потому что знают его не будет.
Выборка конечно так себе(круг общения, не все в кругу имеют деньги купить квартиру и она им нужна позарез - и обратное - не всё кому нужны срочно деньги, хотят продать свою какую то квартиру, тем более уровня ЯГ+плинтусА), но большинство людей в столбик суммирование чисел так больше трёх ни когда не освоят, да и на любом языке(РУ+ДА естественно) пишут с катастрофическими ошибками типа "свитыр" или "вада", "малако"
Не все, кому повезло как мифическому приятелю Реуса набить мошну на спекуляциях с бетоном, в состоянии просчитать ход событий на 23-24годы, тут если у него и были в январе 2022 продажи по цене 5куе/метр - то это и в жирные годы типа 2007, 2008, 2013 - было бы фарт.
Графики на биржах учат обсасывать не столько в Гарвардах, сколько в кабинетах где босс и его зам гавкает и рычит на борзую молодую биржевую поросль с большими запросами. Я например свой диплом тут применить могу % на 10-15 только, такое мы в середине 90х не учили.
Но ВСЁ ТАКИ думаю на цены вторички будут очень сильно давить цены первички, конкретно меня они придавили с моими влётами, цена ремонта вторична, многие(73%
) не понимают что такое нормальный ремонт и дорогое электрооборудование и сантехника. При отсутствии полном первички и тем более её с ремонтом рост цен на вторичку с неубитым ремонтом от какого то дна 23года или 22-23года очень даже возможен
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Додано: Вів 22 лис, 2022 22:06
vitaliian написав: reus написав: vitaliian написав:
В жизни все проще. Покупают когда что то нужно. Продают когда не нужно.
Естественно, те единичные продажи, которые мы сейчас наблюдаем и оплачивают олени, которые не врубаются, что происходит. Мой приятель, тоже не оч. понимал, потому и купил 1к. хрущ в 2008 г. за 100 куе. потому, что нужно. Без лоха и жизнь плоха(с)
Единичные продажи не от того, что все гиперумные и ждут обвала. Люди разъехались, многие потеряли работу, третьему чтобы купить нужное надо сначала продать ненужное, что стало проблематично. Боятся неопределенности, на каких границах закончится война, будет ли Киев в оккупации. Большинство причин скорее психологического, чем экономического характера.
Война притормозила мультипликатор. Цена 2008 года была надута ипотекой которую выдавали почти бомжам, справки о доходах продавали те же сотрудники банка.
Без ипотеки пузырь лопнул. На момент 24.02 пузыря на рн не было. Цены +/- соответствовали реалиям. Пример 2008 не сильно удачный)
Сейчас ситуация хуже, чем была в 2008 году и многие этого не понимают. Я знаю достаточно много примеров, когда покупали летом почти по довоенным ценам, хотя острой необходимости не было. Эмоциональные покупки посмотрел, понравилось, захотел, купил. От просмотра до оформления сделки проходило всего два, три дня. После последних массовых ракетных ударов тонкий рынок замер и продаж практически нет.
Востаннє редагувалось reus
в Вів 22 лис, 2022 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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