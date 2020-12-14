vitaliian написав:

reus написав: vitaliian написав: Любой арендатор жилой недвижимости мечтает перестать платить аренду Любой арендатор жилой недвижимости мечтает перестать платить аренду

Не уверен, что многие арендаторы мечтают сегодня купить квартиру, которую через пару лет можно приобрести гораздо дешевле. Сейчас покупают те, кто не понимает, что происходит. Не уверен, что многие арендаторы мечтают сегодня купить квартиру, которую через пару лет можно приобрести гораздо дешевле. Сейчас покупают те, кто не понимает, что происходит.

Здесь на ветке покупателей и продавцов считают проженными биржевыми спекулянтами.В жизни все проще. Покупают когда что то нужно. Продают когда не нужно. Пик цены когда спрос максимальный. Дно когда минимальный.Спрос - единственное что регулирует цену на массовых рынках. Не может 50 тысяч продавцов сговориться продавать дорого. Не могут 100 тыс покупателей сговориться покупать дёшево.Кто то спорит с тем, что сейчас минимальный спрос на квартиры? А с тем что сейчас дно спорят. Не может при таком минимальном спросе не быть дна.Человеку надо где то жить и есть деньги на покупку, а он будет выжидать 2 года а вдруг цена упадет? А через 2 года ему снова померещится что через 2 года цена упадет. И так бесконечно. Ловить дно примерно то же самое что играть в лотерею. Поймать конечно можно с вероятностью 1/500Или человеку надо продать квартиру (например разводится с женой) а довоенную цену никто не даёт, он будет ждать 1-3 года пока дадут? Жизнь продолжается при любых ценах на бетон. Новая жена просит поскорее оформить свою квартиру. И т.д.Рынок недвижимости это не форекс. 99% его игроков не знают где смотреть индекс цен (кроме олх), что такое ВВП, какая сейчас в стране инфляция, безработица и демографическая ситуация.Из моего круга, кто хотел купить квартиру до сих пор не купил, плачут, плюются, но арендуют или живут с мамами.Кто хотел продать - снял с продажи из за отсутствия спроса "до лучших времён", и занимаются другими делами. Тех кому срочно, кровь из носа, надо продать в моем круге нет. Думаю на всём рынке таких тоже не много.Зато могу перечислить что с февраля подорожало в 1,5-2 раза. Список очень длинный. Покупатели колбасы не ждут ценового дна, потому что знают его не будет.