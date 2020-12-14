|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:21
beee написав:
Сейчас уникальная страница истории.
И сразу видно, что большая часть этого не понимает.
Настоящее чудо, например, ЗСУ.
Завтра просмотр яр.града. Люди просятся вторую неделю. Придётся организовать дистанционно.
Признавайтесь, кто из вас будет?
Что? Захотели квитку, да?
Я вже зайняв чергу до Ейра, сорі
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32296
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1359 раз.
- Подякували: 7625 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:22
beee написав:Тем более у нас повесили корзинку для собачих фекалий
В парадному?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32296
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1359 раз.
- Подякували: 7625 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:25
Faceless написав:
beee написав:Тем более у нас повесили корзинку для собачих фекалий
В парадному?
Пффф
Европа как-никак
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1113
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:30
Мизантрóп написав: beee написав: Мизантрóп написав:beee
какой тариф на придомовую в ЯГ сейчас?
Нечестно играете Мизантрóп))
С другой стороны, за удовольствие же нежалко платить.
Тем более у нас повесили корзинку для собачих фекалий
хотел прикинуть сколько Эйру простой обходится,если он платит за содержание дома
3000 грн. в месяц
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41317
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5109 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23332
|14264817
|
Пон 21 лис, 2022 22:37
UA
|
|1112
|4942173
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4826
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|