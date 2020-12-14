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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10435104361043710438

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:Сейчас уникальная страница истории.
И сразу видно, что большая часть этого не понимает.
Настоящее чудо, например, ЗСУ.

Завтра просмотр яр.града. Люди просятся вторую неделю. Придётся организовать дистанционно.
Признавайтесь, кто из вас будет?
Что? Захотели квитку, да?
Я вже зайняв чергу до Ейра, сорі
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:Тем более у нас повесили корзинку для собачих фекалий


В парадному?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
beee написав:Тем более у нас повесили корзинку для собачих фекалий


В парадному?

Пффф
Европа как-никак

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beee
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:30

  Мизантрóп написав:
  beee написав:
  Мизантрóп написав:beee какой тариф на придомовую в ЯГ сейчас?

Нечестно играете Мизантрóп))

С другой стороны, за удовольствие же нежалко платить.

Тем более у нас повесили корзинку для собачих фекалий

хотел прикинуть сколько Эйру простой обходится,если он платит за содержание дома

3000 грн. в месяц
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