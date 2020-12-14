|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:21
beee написав:
Сейчас уникальная страница истории.
И сразу видно, что большая часть этого не понимает.
Настоящее чудо, например, ЗСУ.
Завтра просмотр яр.града. Люди просятся вторую неделю. Придётся организовать дистанционно.
Признавайтесь, кто из вас будет?
Что? Захотели квитку, да?
Я вже зайняв чергу до Ейра, сорі
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32298
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1359 раз.
- Подякували: 7625 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:22
beee написав:Тем более у нас повесили корзинку для собачих фекалий
В парадному?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32298
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1359 раз.
- Подякували: 7625 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:25
Faceless написав:
beee написав:Тем более у нас повесили корзинку для собачих фекалий
В парадному?
Пффф
Европа как-никак
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1115
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:30
Мизантрóп написав: beee написав: Мизантрóп написав:beee
какой тариф на придомовую в ЯГ сейчас?
Нечестно играете Мизантрóп))
С другой стороны, за удовольствие же нежалко платить.
Тем более у нас повесили корзинку для собачих фекалий
хотел прикинуть сколько Эйру простой обходится,если он платит за содержание дома
3000 грн. в месяц
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41322
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5109 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:32
А чего так дофига?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8079
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 805 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:36
доброго дня, коллеги прошу совета:
провиниция, есть нежилая с централным отоплением сьехали арендаторы под зиму, весело... Найти на сейчас арендатора - продавать гирлянды на пляже (
варианты:
1. искать арендатора (хз как долго, каждый месяц минус 20-25 тыс грн тепло) - тупо ждать, есть вероятность что и до конца зимы, весны, лета....
2. есть возможность обменять на дом новострой в городе, без центральной канализации (бэээ) и без чистовой отделки(есть разводка ээ, водяной теплый пол, сантехника разводка, заведен газ, септик). Низко грунтовая вода. Ремонт укачивает на старте, хотя сам дом и место гуд. Перспектива, типа под аренду. До войны - я бы и не посмотрела в ту сторону.
3. продать за сколько дают (приблизительно девяносто, около 40процентов реальной цены).
4. Перепрофилировать в жилое (куча денег, нервов, и что потом с такой жилой дурой делать- вопрос).
Буду благодарна за добрый совет. Просьба - без стеба, сори что не профиль ветки.
-
vhata
-
-
- Повідомлень: 477
- З нами з: 06.05.18
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:36
beee написав: Faceless написав:
beee написав:Тем более у нас повесили корзинку для собачих фекалий
В парадному?
Пффф
Европа как-никак
А далі з ними що? В загальне сміття - то нащо тоді ця показуха. Чи спеціальна служба вивозу собачого лайна?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32298
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1359 раз.
- Подякували: 7625 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:37
reus написав:
Сейчас ситуация хуже, чем была в 2008 году и многие этого не понимают. Я знаю достаточно много примеров, когда покупали летом почти по довоенным ценам, хотя острой необходимости не было. Эмоциональные покупки посмотрел, понравилось, захотел, купил. От просмотра до оформления сделки проходило всего два, три дня. После последних массовых ракетных ударов тонкий рынок замер и продаж практически нет.
Сейчас ситуация абсолютно другая. Мы находимся в точке бифуркации. Такое в истории государства бывает, возможно, 1-2-3 раза за всю его историю. И многое зависит от нас самих. Почему я требую закрыть гнилую ветку по эмиграции - мы не можем просрать этот шанс написать историю Украины с чистого листа. Порвать навсегда с этим комплексом меншовартости и жертвы, выйти из этой войны народом-победителем и построить, наконец, успешное государство. Ни одного намека на такой шанс в 2008 году не было и близко.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41322
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5109 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:38
vhata написав:доброго дня, коллеги прошу совета:
провиниция, есть нежилая с централным отоплением сьехали арендаторы под зиму, весело... Найти на сейчас арендатора - продавать гирлянды на пляже (
варианты:
1. искать арендатора (хз как долго, каждый месяц минус 20-25 тыс грн тепло) - тупо ждать, есть вероятность что и до конца зимы, весны, лета....
2. есть возможность обменять на дом новострой в городе, без центральной канализации (бэээ) и без чистовой отделки(есть разводка ээ, водяной теплый пол, сантехника разводка, заведен газ, септик). Низко грунтовая вода. Ремонт укачивает на старте, хотя сам дом и место гуд. Перспектива, типа под аренду. До войны - я бы и не посмотрела в ту сторону.
3. продать за сколько дают (приблизительно девяносто, около 40процентов реальной цены).
4. Перепрофилировать в жилое (куча денег, нервов, и что потом с такой жилой дурой делать- вопрос).
Буду благодарна за добрый совет. Просьба - без стеба, сори что не профиль ветки.
А законсервувати ніяк?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32298
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1359 раз.
- Подякували: 7625 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:41
vhata написав:
доброго дня, коллеги прошу совета:
провиниция, есть нежилая с централным отоплением сьехали арендаторы под зиму, весело... Найти на сейчас арендатора - продавать гирлянды на пляже (
варианты:
1. искать арендатора (хз как долго, каждый месяц минус 20-25 тыс грн тепло) - тупо ждать, есть вероятность что и до конца зимы, весны, лета....
2. есть возможность обменять на дом новострой в городе, без центральной канализации (бэээ) и без чистовой отделки(есть разводка ээ, водяной теплый пол, сантехника разводка, заведен газ, септик). Низко грунтовая вода. Ремонт укачивает на старте, хотя сам дом и место гуд. Перспектива, типа под аренду. До войны - я бы и не посмотрела в ту сторону.
3. продать за сколько дают (приблизительно девяносто, около 40процентов реальной цены).
4. Перепрофилировать в жилое (куча денег, нервов, и что потом с такой жилой дурой делать- вопрос).
Буду благодарна за добрый совет. Просьба - без стеба, сори что не профиль ветки.
Область? Примерно район какой?
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1115
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23332
|14267471
|
Пон 21 лис, 2022 22:37
UA
|
|1112
|4942177
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4826
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|