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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1043610437104381043910440>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:Сейчас уникальная страница истории.
И сразу видно, что большая часть этого не понимает.
Настоящее чудо, например, ЗСУ.

Завтра просмотр яр.града. Люди просятся вторую неделю. Придётся организовать дистанционно.
Признавайтесь, кто из вас будет?
Что? Захотели квитку, да?
Я вже зайняв чергу до Ейра, сорі
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:Тем более у нас повесили корзинку для собачих фекалий


В парадному?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
beee написав:Тем более у нас повесили корзинку для собачих фекалий


В парадному?

Пффф
Европа как-никак

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beee
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:30

  Мизантрóп написав:
  beee написав:
  Мизантрóп написав:beee какой тариф на придомовую в ЯГ сейчас?

Нечестно играете Мизантрóп))

С другой стороны, за удовольствие же нежалко платить.

Тем более у нас повесили корзинку для собачих фекалий

хотел прикинуть сколько Эйру простой обходится,если он платит за содержание дома

3000 грн. в месяц
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А чего так дофига?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:36

доброго дня, коллеги прошу совета:
провиниция, есть нежилая с централным отоплением сьехали арендаторы под зиму, весело... Найти на сейчас арендатора - продавать гирлянды на пляже (
варианты:
1. искать арендатора (хз как долго, каждый месяц минус 20-25 тыс грн тепло) - тупо ждать, есть вероятность что и до конца зимы, весны, лета....
2. есть возможность обменять на дом новострой в городе, без центральной канализации (бэээ) и без чистовой отделки(есть разводка ээ, водяной теплый пол, сантехника разводка, заведен газ, септик). Низко грунтовая вода. Ремонт укачивает на старте, хотя сам дом и место гуд. Перспектива, типа под аренду. До войны - я бы и не посмотрела в ту сторону.
3. продать за сколько дают (приблизительно девяносто, около 40процентов реальной цены).
4. Перепрофилировать в жилое (куча денег, нервов, и что потом с такой жилой дурой делать- вопрос).
Буду благодарна за добрый совет. Просьба - без стеба, сори что не профиль ветки.
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
Faceless написав:
beee написав:Тем более у нас повесили корзинку для собачих фекалий


В парадному?

Пффф
Европа как-никак

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А далі з ними що? В загальне сміття - то нащо тоді ця показуха. Чи спеціальна служба вивозу собачого лайна?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:37

  reus написав:Сейчас ситуация хуже, чем была в 2008 году и многие этого не понимают. Я знаю достаточно много примеров, когда покупали летом почти по довоенным ценам, хотя острой необходимости не было. Эмоциональные покупки посмотрел, понравилось, захотел, купил. От просмотра до оформления сделки проходило всего два, три дня. После последних массовых ракетных ударов тонкий рынок замер и продаж практически нет.

Сейчас ситуация абсолютно другая. Мы находимся в точке бифуркации. Такое в истории государства бывает, возможно, 1-2-3 раза за всю его историю. И многое зависит от нас самих. Почему я требую закрыть гнилую ветку по эмиграции - мы не можем просрать этот шанс написать историю Украины с чистого листа. Порвать навсегда с этим комплексом меншовартости и жертвы, выйти из этой войны народом-победителем и построить, наконец, успешное государство. Ни одного намека на такой шанс в 2008 году не было и близко.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vhata написав:доброго дня, коллеги прошу совета:
провиниция, есть нежилая с централным отоплением сьехали арендаторы под зиму, весело... Найти на сейчас арендатора - продавать гирлянды на пляже (
варианты:
1. искать арендатора (хз как долго, каждый месяц минус 20-25 тыс грн тепло) - тупо ждать, есть вероятность что и до конца зимы, весны, лета....
2. есть возможность обменять на дом новострой в городе, без центральной канализации (бэээ) и без чистовой отделки(есть разводка ээ, водяной теплый пол, сантехника разводка, заведен газ, септик). Низко грунтовая вода. Ремонт укачивает на старте, хотя сам дом и место гуд. Перспектива, типа под аренду. До войны - я бы и не посмотрела в ту сторону.
3. продать за сколько дают (приблизительно девяносто, около 40процентов реальной цены).
4. Перепрофилировать в жилое (куча денег, нервов, и что потом с такой жилой дурой делать- вопрос).
Буду благодарна за добрый совет. Просьба - без стеба, сори что не профиль ветки.
А законсервувати ніяк?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:41

  vhata написав:доброго дня, коллеги прошу совета:
провиниция, есть нежилая с централным отоплением сьехали арендаторы под зиму, весело... Найти на сейчас арендатора - продавать гирлянды на пляже (
варианты:
1. искать арендатора (хз как долго, каждый месяц минус 20-25 тыс грн тепло) - тупо ждать, есть вероятность что и до конца зимы, весны, лета....
2. есть возможность обменять на дом новострой в городе, без центральной канализации (бэээ) и без чистовой отделки(есть разводка ээ, водяной теплый пол, сантехника разводка, заведен газ, септик). Низко грунтовая вода. Ремонт укачивает на старте, хотя сам дом и место гуд. Перспектива, типа под аренду. До войны - я бы и не посмотрела в ту сторону.
3. продать за сколько дают (приблизительно девяносто, около 40процентов реальной цены).
4. Перепрофилировать в жилое (куча денег, нервов, и что потом с такой жилой дурой делать- вопрос).
Буду благодарна за добрый совет. Просьба - без стеба, сори что не профиль ветки.


Область? Примерно район какой?
beee
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