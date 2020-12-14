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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10437104381043910440>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:41

  Investor_K написав:А чего так дофига?

Еще же 2 машиноместа.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:44

  Faceless написав:А законсервувати ніяк?
часть сдается, и с центрального отопления нет возможности соскочить ( никак
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:45

  beee написав:Область? Примерно район какой?
Poltava центр центральный (типа оперный театр у вас)
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:49

  vhata написав:
  beee написав:Область? Примерно район какой?
Poltava центр центральный (типа оперный театр у вас)

Пока вот эту херню не снесете: https://www.ukrinform.ru/rubric-regions ... enkoj.html -
ничего хорошего ждать не стоит.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:50

  vhata написав:
  beee написав:Область? Примерно район какой?
Poltava центр центральный (типа оперный театр у вас)

под хостел оборудовать?
beee
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:52

  beee написав:
  vhata написав:
  beee написав:Область? Примерно район какой?
Poltava центр центральный (типа оперный театр у вас)

под хостел оборудовать?
можно, но нема натхнення. возраст - только максимально пассивный доход.

сколько думаю, все сводится к ответу на один вопрос - когда победа и что будет после нее. Машины времени нема напрокат? ....
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:59

  vhata написав:доброго дня, коллеги прошу совета:
провиниция, есть нежилая с централным отоплением сьехали арендаторы под зиму, весело... Найти на сейчас арендатора - продавать гирлянды на пляже (
варианты:
1. искать арендатора (хз как долго, каждый месяц минус 20-25 тыс грн тепло) - тупо ждать, есть вероятность что и до конца зимы, весны, лета....
2. есть возможность обменять на дом новострой в городе, без центральной канализации (бэээ) и без чистовой отделки(есть разводка ээ, водяной теплый пол, сантехника разводка, заведен газ, септик). Низко грунтовая вода. Ремонт укачивает на старте, хотя сам дом и место гуд. Перспектива, типа под аренду. До войны - я бы и не посмотрела в ту сторону.
3. продать за сколько дают (приблизительно девяносто, около 40процентов реальной цены).
4. Перепрофилировать в жилое (куча денег, нервов, и что потом с такой жилой дурой делать- вопрос).
Буду благодарна за добрый совет. Просьба - без стеба, сори что не профиль ветки.

Я бы выбрал 3. Или сделал бы проект отдельную линию от ТП и под коммерческий учет со своим счетчиком. Перекрыл отопление, оплачивал бы минимальные начисления. Правда, денег каких-то это стоит, но если точка была до войне успешная, то может и после войны давать пару копеек. Все индивидуально. Мало вводных данных.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:Или сделал бы проект отдельную линию от ТП и под коммерческий учет со своим счетчиком.
если бы можно было это сделать, то и вопрос бы не поднимался (отдельная тема, нет смысла углубляться)

Реус, Вы склоняетесь что пойдем вниз пару-тройку лет?
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Представьте, сколько таких спецов без работы. Говрит нигде наших на работу не берут, а уборщицей идти, сами понимаете.
Возвращаются в Киев.

Очень странно, профессия международная - англ. они знают, граница для женщин тоже открыта. Авиакомпании берут аж бегом на работу. А вот в Киеве что она по авиации найдет?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:09

  airmax78 написав:Пока вот эту херню не снесете: https://www.ukrinform.ru/rubric-regions ... enkoj.html -
ничего хорошего ждать не стоит.
думала что Вам ответить. Не уверена, но кажется и вечный огонь горит (
ps: погуглила, действительно горит :shock: завтра проскочу посмотрю.
vhata
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