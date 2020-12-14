Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vhata написав:доброго дня, коллеги прошу совета: провиниция, есть нежилая с централным отоплением сьехали арендаторы под зиму, весело... Найти на сейчас арендатора - продавать гирлянды на пляже ( варианты: 1. искать арендатора (хз как долго, каждый месяц минус 20-25 тыс грн тепло) - тупо ждать, есть вероятность что и до конца зимы, весны, лета.... 2. есть возможность обменять на дом новострой в городе, без центральной канализации (бэээ) и без чистовой отделки(есть разводка ээ, водяной теплый пол, сантехника разводка, заведен газ, септик). Низко грунтовая вода. Ремонт укачивает на старте, хотя сам дом и место гуд. Перспектива, типа под аренду. До войны - я бы и не посмотрела в ту сторону. 3. продать за сколько дают (приблизительно девяносто, около 40процентов реальной цены). 4. Перепрофилировать в жилое (куча денег, нервов, и что потом с такой жилой дурой делать- вопрос). Буду благодарна за добрый совет. Просьба - без стеба, сори что не профиль ветки.
Я бы выбрал 3. Или сделал бы проект отдельную линию от ТП и под коммерческий учет со своим счетчиком. Перекрыл отопление, оплачивал бы минимальные начисления. Правда, денег каких-то это стоит, но если точка была до войне успешная, то может и после войны давать пару копеек. Все индивидуально. Мало вводных данных.