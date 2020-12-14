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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10437104381043910440

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:19

  vhata написав:
  airmax78 написав:Пока вот эту херню не снесете: https://www.ukrinform.ru/rubric-regions ... enkoj.html -
ничего хорошего ждать не стоит.
думала что Вам ответить. Не уверена, но кажется и вечный огонь горит (
ps: погуглила, действительно горит :shock: завтра проскочу посмотрю.

Поставить над ним палатку обогрева. Хоть какая-то польза.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:22

  airmax78 написав:
  reus написав:Сейчас ситуация хуже, чем была в 2008 году и многие этого не понимают. Я знаю достаточно много примеров, когда покупали летом почти по довоенным ценам, хотя острой необходимости не было. Эмоциональные покупки посмотрел, понравилось, захотел, купил. От просмотра до оформления сделки проходило всего два, три дня. После последних массовых ракетных ударов тонкий рынок замер и продаж практически нет.

Сейчас ситуация абсолютно другая. Мы находимся в точке бифуркации. Такое в истории государства бывает, возможно, 1-2-3 раза за всю его историю. И многое зависит от нас самих. Почему я требую закрыть гнилую ветку по эмиграции - мы не можем просрать этот шанс написать историю Украины с чистого листа. Порвать навсегда с этим комплексом меншовартости и жертвы, выйти из этой войны народом-победителем и построить, наконец, успешное государство. Ни одного намека на такой шанс в 2008 году не было и близко.

Я тоже умею писать лозунгами. И хочу процветания своему государству. Но реалии пока таковы, что ВВП -45% https://bin.ua/top/276174-vsemirnyj-ban ... 2022g.html , энергосистема на грани и под постоянными ракетными ударами, молчу о возможных еще более жестких сценариях. Приезжайте к нам в Киев, поможете строить успешное государство, а то нам не хватает сейчас умных, смелых, деятельных. Может повезет и на вашу квиточку олень непуганый позарится.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:22

  airmax78 написав:
  vhata написав:
  airmax78 написав:Пока вот эту херню не снесете: https://www.ukrinform.ru/rubric-regions ... enkoj.html -
ничего хорошего ждать не стоит.
думала что Вам ответить. Не уверена, но кажется и вечный огонь горит (
ps: погуглила, действительно горит :shock: завтра проскочу посмотрю.

Поставить над ним палатку обогрева. Хоть какая-то польза.

Мабуть, там зовсім нудно в телепортації.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:31

  vhata написав:
  reus написав:Или сделал бы проект отдельную линию от ТП и под коммерческий учет со своим счетчиком.
если бы можно было это сделать, то и вопрос бы не поднимался (отдельная тема, нет смысла углубляться)

Реус, Вы склоняетесь что пойдем вниз пару-тройку лет?

На мой взгляд, коммерция в провинции еще грустнее, чем жилая. Уверен, что вниз, если конечно дядя Сем не начнет вертолетные баксы скидывать по Украине, но это маловероятный сценарий.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:35

  beee написав:
Faceless написав:
beee написав:Тем более у нас повесили корзинку для собачих фекалий


В парадному?

Пффф
Европа как-никак

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ухти, до КРЖН дойшла цивілізація із оКРЖН, в нас на районє, таке вже років не помню скільки
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:40

  vhata написав:доброго дня, коллеги прошу совета:
провиниция, есть нежилая с централным отоплением сьехали арендаторы под зиму, весело... Найти на сейчас арендатора - продавать гирлянды на пляже (
варианты:
1. искать арендатора (хз как долго, каждый месяц минус 20-25 тыс грн тепло) - тупо ждать, есть вероятность что и до конца зимы, весны, лета....
2. есть возможность обменять на дом новострой в городе, без центральной канализации (бэээ) и без чистовой отделки(есть разводка ээ, водяной теплый пол, сантехника разводка, заведен газ, септик). Низко грунтовая вода. Ремонт укачивает на старте, хотя сам дом и место гуд. Перспектива, типа под аренду. До войны - я бы и не посмотрела в ту сторону.
3. продать за сколько дают (приблизительно девяносто, около 40процентов реальной цены).
4. Перепрофилировать в жилое (куча денег, нервов, и что потом с такой жилой дурой делать- вопрос).
Буду благодарна за добрый совет. Просьба - без стеба, сори что не профиль ветки.

1 калькулятор,
2 бумажка.

рахуєм по кожному сценарію збитки, домножуєм на очікувану імовірність події, вибираєм там де ніби втрачається менше.

як на мене варіант 4, переробити як радить гуру Сморчковський, тобто розбити на дрібніші, я так розумію, що це нижній поверх, і мокрі зони можна робити де завгодно.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:40

  vhata написав:доброго дня, коллеги прошу совета:
провиниция, есть нежилая с централным отоплением сьехали арендаторы под зиму, весело... Найти на сейчас арендатора - продавать гирлянды на пляже (
варианты:
1. искать арендатора (хз как долго, каждый месяц минус 20-25 тыс грн тепло) - тупо ждать, есть вероятность что и до конца зимы, весны, лета....
2. есть возможность обменять на дом новострой в городе, без центральной канализации (бэээ) и без чистовой отделки(есть разводка ээ, водяной теплый пол, сантехника разводка, заведен газ, септик). Низко грунтовая вода. Ремонт укачивает на старте, хотя сам дом и место гуд. Перспектива, типа под аренду. До войны - я бы и не посмотрела в ту сторону.
3. продать за сколько дают (приблизительно девяносто, около 40процентов реальной цены).
4. Перепрофилировать в жилое (куча денег, нервов, и что потом с такой жилой дурой делать- вопрос).
Буду благодарна за добрый совет. Просьба - без стеба, сори что не профиль ветки.

Чтобы дать совет, надо прожить много лет в Полтаве. Менять на дом точно не надо.
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:41

  reus написав:Сейчас ситуация хуже, чем была в 2008 году
ситуация 100% хуже. Давайте посмотрим со стороны. Польский пропановый баллон до войны на 5л стоил 500 грн, сейчас 2000. И дальше по списку, генераторы, преобразователи, всё что не ковырни, даже резиновые шланги.

"Ситуация хуже" не означает дешевей. Скорее дорожай от дополнительных рисков. Риски всегда к дорожаю, премия за риск сидит в любом прайсе. Какие были риски в 2008? Валютные ипотечники. И то panic sales не было. Сейчас все на 10 порядков хуже но всё равно panic sales нет. Человек с интеллектом понимает, что значит более миллиона домохозяйств остались без жилья (или их жильё повреждено, цифра 1 млн где то мелькала)

Сейчас это не игроки ржн. Но по окончанию войны ещё будут драться за уцелевшие варианты.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:49

  vitaliian написав:
  reus написав:Сейчас ситуация хуже, чем была в 2008 году
ситуация 100% хуже. Давайте посмотрим со стороны. Польский пропановый баллон до войны на 5л стоил 500 грн, сейчас 2000. И дальше по списку, генераторы, преобразователи, всё что не ковырни, даже резиновые шланги.

"Ситуация хуже" не означает дешевей. Скорее дорожай от дополнительных рисков. Риски всегда к дорожаю, премия за риск сидит в любом прайсе. Какие были риски в 2008? Валютные ипотечники. И то panic sales не было. Сейчас все на 10 порядков хуже но всё равно panic sales нет. Человек с интеллектом понимает, что значит более миллиона домохозяйств остались без жилья. Сейчас это не игроки ржн. Но по окончанию войны ещё будут драться за уцелевшие варианты.

Если Вы считаете, что когда -45% ВВП, война, безработица, сильно пострадавшая энергосистема и будет недвига вверх, то конечно ваше право делать такие прогнозы.
reus
 
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