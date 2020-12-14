Додано: Вів 22 лис, 2022 23:41

reus написав: Сейчас ситуация хуже, чем была в 2008 году Сейчас ситуация хуже, чем была в 2008 году

ситуация 100% хуже. Давайте посмотрим со стороны. Польский пропановый баллон до войны на 5л стоил 500 грн, сейчас 2000. И дальше по списку, генераторы, преобразователи, всё что не ковырни, даже резиновые шланги."Ситуация хуже" не означает дешевей. Скорее дорожай от дополнительных рисков. Риски всегда к дорожаю, премия за риск сидит в любом прайсе. Какие были риски в 2008? Валютные ипотечники. И то panic sales не было. Сейчас все на 10 порядков хуже но всё равно panic sales нет. Человек с интеллектом понимает, что значит более миллиона домохозяйств остались без жилья (или их жильё повреждено, цифра 1 млн где то мелькала)Сейчас это не игроки ржн. Но по окончанию войны ещё будут драться за уцелевшие варианты.