Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 лис, 2022 00:11
vhata
3.И сон крепче.Жизнь не вечна,всех денег не заработаешь.Зачем Вам эти нервы? Знаете почему богатые не спят ночью?-Думают как богатства сберечь
Мизантрóп
Повідомлень: 7285
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1481 раз.
Подякували: 1417 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 23 лис, 2022 00:17
reus написав:
Если Вы считаете, что когда -45% ВВП, война, безработица, сильно пострадавшая энергосистема и будет недвига вверх, то конечно ваше право делать такие прогнозы.
І що? Це що, шось унікальне?
https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_o ... ermany.svg
airmax78
Повідомлень: 41325
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5109 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 23 лис, 2022 00:27
vitaliian написав:
Человек с интеллектом понимает, что значит более миллиона домохозяйств остались без жилья (или их жильё повреждено, цифра 1 млн где то мелькала)
Сейчас это не игроки ржн. Но
по окончанию войны ещё будут драться за уцелевшие варианты.
Драки бывают только при раздаче бесплатного или чего-то дешевого по фиксированной цене. Прогноз понятен.
Damien
Повідомлень: 876
З нами з: 28.04.20
Подякував: 623 раз.
Подякували: 685 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
23332
14270398
Пон 21 лис, 2022 22:37 UA
1112
4942183
Вів 08 лис, 2022 13:14 Frant
3
4828
Пон 11 жов, 2021 17:05 _Klim