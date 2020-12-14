Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Сейчас ситуация хуже, чем была в 2008 году
ситуация 100% хуже. Давайте посмотрим со стороны. Польский пропановый баллон до войны на 5л стоил 500 грн, сейчас 2000. И дальше по списку, генераторы, преобразователи, всё что не ковырни, даже резиновые шланги.
"Ситуация хуже" не означает дешевей. Скорее дорожай от дополнительных рисков. Риски всегда к дорожаю, премия за риск сидит в любом прайсе. Какие были риски в 2008? Валютные ипотечники. И то panic sales не было. Сейчас все на 10 порядков хуже но всё равно panic sales нет. Человек с интеллектом понимает, что значит более миллиона домохозяйств остались без жилья. Сейчас это не игроки ржн. Но по окончанию войны ещё будут драться за уцелевшие варианты.
Если Вы считаете, что когда -45% ВВП, война, безработица, сильно пострадавшая энергосистема и будет недвига вверх, то конечно ваше право делать такие прогнозы.
Пропоную всім нам скинутись на нові теплі колготи і новий акумулятор для електросамоката відомій особі. Щоб вона не спотворювала імідж Homo Sapiens як розумної істоти. Просто каша в голові, неначе ручний хом'ячок пише.