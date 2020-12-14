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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10438104391044010441

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 00:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vhata 3.И сон крепче.Жизнь не вечна,всех денег не заработаешь.Зачем Вам эти нервы? Знаете почему богатые не спят ночью?-Думают как богатства сберечь :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 00:17

  reus написав:Если Вы считаете, что когда -45% ВВП, война, безработица, сильно пострадавшая энергосистема и будет недвига вверх, то конечно ваше право делать такие прогнозы.

І що? Це що, шось унікальне? https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_o ... ermany.svg
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 00:27

  vitaliian написав:Человек с интеллектом понимает, что значит более миллиона домохозяйств остались без жилья (или их жильё повреждено, цифра 1 млн где то мелькала)

Сейчас это не игроки ржн. Но по окончанию войны ещё будут драться за уцелевшие варианты.

Драки бывают только при раздаче бесплатного или чего-то дешевого по фиксированной цене. Прогноз понятен. :D
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 07:23

  vhata написав:
  reus написав:Или сделал бы проект отдельную линию от ТП и под коммерческий учет со своим счетчиком.
если бы можно было это сделать, то и вопрос бы не поднимался (отдельная тема, нет смысла углубляться)

Реус, Вы склоняетесь что пойдем вниз пару-тройку лет?

Майже всі форумчани так вважають (за винятком двох ріелторів-новодубівців, які зараз в бігах, десь в Польщі і Австріяччини і звідти намагаються продати свої аеродроми).


Дебати йдуть лише навколо рівня падіння. Одні пишуть, що вдвічі,інші - що преміум сегмент в чотири рази, а дешеве житло - в півтора рази.

-5 млн чоловік емігрувало з України і 5 млн безробітних. Електрика в Києві в режимі 4/4. І на підприємствах також. Це надовго, рік.
Зараз за щастя - мати хоч мінімальний прибуток. Не до інвештицій.

Так,кеш кращий,ніж малоліквідна нерухомість. Збитки треба мінімізувати.

Без людей земля і нерухомість нічого не варта, а людей тут все меньше і меньше.
.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 07:32

  reus написав:
  vitaliian написав:
  reus написав:Сейчас ситуация хуже, чем была в 2008 году
ситуация 100% хуже. Давайте посмотрим со стороны. Польский пропановый баллон до войны на 5л стоил 500 грн, сейчас 2000. И дальше по списку, генераторы, преобразователи, всё что не ковырни, даже резиновые шланги.

"Ситуация хуже" не означает дешевей. Скорее дорожай от дополнительных рисков. Риски всегда к дорожаю, премия за риск сидит в любом прайсе. Какие были риски в 2008? Валютные ипотечники. И то panic sales не было. Сейчас все на 10 порядков хуже но всё равно panic sales нет. Человек с интеллектом понимает, что значит более миллиона домохозяйств остались без жилья. Сейчас это не игроки ржн. Но по окончанию войны ещё будут драться за уцелевшие варианты.

Если Вы считаете, что когда -45% ВВП, война, безработица, сильно пострадавшая энергосистема и будет недвига вверх, то конечно ваше право делать такие прогнозы.

Пропоную всім нам скинутись на нові теплі колготи і новий акумулятор для електросамоката відомій особі.
Щоб вона не спотворювала імідж Homo Sapiens як розумної істоти. Просто каша в голові, неначе ручний хом'ячок пише.
Frant
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