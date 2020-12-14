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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10439104401044110442>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 00:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vhata 3.И сон крепче.Жизнь не вечна,всех денег не заработаешь.Зачем Вам эти нервы? Знаете почему богатые не спят ночью?-Думают как богатства сберечь :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 00:17

  reus написав:Если Вы считаете, что когда -45% ВВП, война, безработица, сильно пострадавшая энергосистема и будет недвига вверх, то конечно ваше право делать такие прогнозы.

І що? Це що, шось унікальне? https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_o ... ermany.svg
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 00:27

  vitaliian написав:Человек с интеллектом понимает, что значит более миллиона домохозяйств остались без жилья (или их жильё повреждено, цифра 1 млн где то мелькала)

Сейчас это не игроки ржн. Но по окончанию войны ещё будут драться за уцелевшие варианты.

Драки бывают только при раздаче бесплатного или чего-то дешевого по фиксированной цене. Прогноз понятен. :D
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 07:23

  vhata написав:
  reus написав:Или сделал бы проект отдельную линию от ТП и под коммерческий учет со своим счетчиком.
если бы можно было это сделать, то и вопрос бы не поднимался (отдельная тема, нет смысла углубляться)

Реус, Вы склоняетесь что пойдем вниз пару-тройку лет?

Майже всі форумчани так вважають (за винятком двох ріелторів-новодубівців, які зараз в бігах, десь в Польщі і Австріяччини і звідти намагаються продати свої аеродроми).


Дебати йдуть лише навколо рівня падіння. Одні пишуть, що вдвічі,інші - що преміум сегмент в чотири рази, а дешеве житло - в півтора рази.

-5 млн чоловік емігрувало з України і 5 млн безробітних. Електрика в Києві в режимі 4/4. І на підприємствах також. Це надовго, рік.
Зараз за щастя - мати хоч мінімальний прибуток. Не до інвештицій.

Так,кеш кращий,ніж малоліквідна нерухомість. Збитки треба мінімізувати.

Без людей земля і нерухомість нічого не варта, а людей тут все меньше і меньше.
.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 07:32

  reus написав:
  vitaliian написав:
  reus написав:Сейчас ситуация хуже, чем была в 2008 году
ситуация 100% хуже. Давайте посмотрим со стороны. Польский пропановый баллон до войны на 5л стоил 500 грн, сейчас 2000. И дальше по списку, генераторы, преобразователи, всё что не ковырни, даже резиновые шланги.

"Ситуация хуже" не означает дешевей. Скорее дорожай от дополнительных рисков. Риски всегда к дорожаю, премия за риск сидит в любом прайсе. Какие были риски в 2008? Валютные ипотечники. И то panic sales не было. Сейчас все на 10 порядков хуже но всё равно panic sales нет. Человек с интеллектом понимает, что значит более миллиона домохозяйств остались без жилья. Сейчас это не игроки ржн. Но по окончанию войны ещё будут драться за уцелевшие варианты.

Если Вы считаете, что когда -45% ВВП, война, безработица, сильно пострадавшая энергосистема и будет недвига вверх, то конечно ваше право делать такие прогнозы.

Пропоную всім нам скинутись на нові теплі колготи і новий акумулятор для електросамоката відомій особі.
Щоб вона не спотворювала імідж Homo Sapiens як розумної істоти. У неї просто каша чи дерев'яні стружки в голові, неначе ручний хом'ячок чи ведмедик Вінні Пух пише.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 23 лис, 2022 08:50, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 08:09

  Damien написав:
  vitaliian написав:Человек с интеллектом понимает, что значит более миллиона домохозяйств остались без жилья (или их жильё повреждено, цифра 1 млн где то мелькала)

Сейчас это не игроки ржн. Но по окончанию войны ещё будут драться за уцелевшие варианты.

Драки бывают только при раздаче бесплатного или чего-то дешевого по фиксированной цене. Прогноз понятен. :D

Отож бо і воно. Драться будут с фигой в кармане?! 😎
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 08:29

  airmax78 написав:
  reus написав:Если Вы считаете, что когда -45% ВВП, война, безработица, сильно пострадавшая энергосистема и будет недвига вверх, то конечно ваше право делать такие прогнозы.

І що? Це що, шось унікальне? https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_o ... ermany.svg

Так ніхто не заперечує, що після падіння, завжди підйом, але поки що вниз.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 09:33

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Если Вы считаете, что когда -45% ВВП, война, безработица, сильно пострадавшая энергосистема и будет недвига вверх, то конечно ваше право делать такие прогнозы.

І що? Це що, шось унікальне? https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_o ... ermany.svg

Так ніхто не заперечує, що після падіння, завжди підйом, але поки що вниз.


Можливо у когось є посилання на залежність ВВП ціни кржн?
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 09:44

  airmax78 написав:
  reus написав:Если Вы считаете, что когда -45% ВВП, война, безработица, сильно пострадавшая энергосистема и будет недвига вверх, то конечно ваше право делать такие прогнозы.

І що? Це що, шось унікальне? https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_o ... ermany.svg

всего каких-то 10 лет понадобилось германии выйти на довоенный уровень
10 лет жизни это много или мало?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 09:45

  striped написав:Где-то в ленте сегодня видел, что сделок так мало и по причине того, что военкоматы не дают выписаться из продаваемой квартиры мужчинам призывного возраста - кто что по этому поводу думает?


Еще в новостях прочел перевод испанских новостей - в этом году украинцы установили абсолютный рекорд по приобретению жилья в Испании. Вышли на второе место после поляков по общему количеству сделок, в процентном соотношении спрос от нас вырос на 70% по отношению к 21 году. Средняя цена метра приобретаемого жилья 1600+, смотрят преимущественно объекты подешевле, т.е. важен фактор цены, двух-трех спаленные варианты. Дешевле наших граждан смотрят жилье только выходцы из совсем бедных стран.

Что мы можем увидеть отсюда? Во-первых - у наших беженцев есть эти деньги на 1600 евро за метр. Как они их вывезли, как подтвердили, если переводы запрещены сейчас это интересный, но второстепенный вопрос. Главное - если они покупают в Испании, то наверное не очень планируют возвращаться и стоит считать, что эти деньги (и семьи) точно потеряны для КРЖН.
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