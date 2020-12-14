Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Сейчас ситуация хуже, чем была в 2008 году
ситуация 100% хуже. Давайте посмотрим со стороны. Польский пропановый баллон до войны на 5л стоил 500 грн, сейчас 2000. И дальше по списку, генераторы, преобразователи, всё что не ковырни, даже резиновые шланги.
"Ситуация хуже" не означает дешевей. Скорее дорожай от дополнительных рисков. Риски всегда к дорожаю, премия за риск сидит в любом прайсе. Какие были риски в 2008? Валютные ипотечники. И то panic sales не было. Сейчас все на 10 порядков хуже но всё равно panic sales нет. Человек с интеллектом понимает, что значит более миллиона домохозяйств остались без жилья. Сейчас это не игроки ржн. Но по окончанию войны ещё будут драться за уцелевшие варианты.
Если Вы считаете, что когда -45% ВВП, война, безработица, сильно пострадавшая энергосистема и будет недвига вверх, то конечно ваше право делать такие прогнозы.
Пропоную всім нам скинутись на нові теплі колготи і новий акумулятор для електросамоката відомій особі. Щоб вона не спотворювала імідж Homo Sapiens як розумної істоти. У неї просто каша чи дерев'яні стружки в голові, неначе ручний хом'ячок чи ведмедик Вінні Пух пише.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 23 лис, 2022 08:50, всього редагувалось 1 раз.
striped написав:Где-то в ленте сегодня видел, что сделок так мало и по причине того, что военкоматы не дают выписаться из продаваемой квартиры мужчинам призывного возраста - кто что по этому поводу думает?
Еще в новостях прочел перевод испанских новостей - в этом году украинцы установили абсолютный рекорд по приобретению жилья в Испании. Вышли на второе место после поляков по общему количеству сделок, в процентном соотношении спрос от нас вырос на 70% по отношению к 21 году. Средняя цена метра приобретаемого жилья 1600+, смотрят преимущественно объекты подешевле, т.е. важен фактор цены, двух-трех спаленные варианты. Дешевле наших граждан смотрят жилье только выходцы из совсем бедных стран.
Что мы можем увидеть отсюда? Во-первых - у наших беженцев есть эти деньги на 1600 евро за метр. Как они их вывезли, как подтвердили, если переводы запрещены сейчас это интересный, но второстепенный вопрос. Главное - если они покупают в Испании, то наверное не очень планируют возвращаться и стоит считать, что эти деньги (и семьи) точно потеряны для КРЖН.