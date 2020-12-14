Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
всего каких-то 10 лет понадобилось германии выйти на довоенный уровень 10 лет жизни это много или мало?
Еее! То німецька еліта, справжні аристократи. А не укро-бидло-їліта, за суттю селяни і токарі, які піднялись на дерибані сссрівського майна, трієшники, бидлота, яка масово втекла від війни в Європу і Америку. До речі,всі корупційні схеми часів П-ка працюють,як і раніше. Ніхто з ними не бореться СБУ - філіал ФСБ, який успішно здав Крим і 2 області в 2014 і дві області в 2022. Жодних змін, жодних посадок на 15 років з конфіскацією майна зрадників! Баканов відпочиває за кордоном,від "важкої праці"? Беззубість і продажність укро-їліти мене добиває. І ніхто не хоче навести лад у власній державі.