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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10439104401044110442

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 09:54

  Олежан написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Если Вы считаете, что когда -45% ВВП, война, безработица, сильно пострадавшая энергосистема и будет недвига вверх, то конечно ваше право делать такие прогнозы.

І що? Це що, шось унікальне? https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_o ... ermany.svg

всего каких-то 10 лет понадобилось германии выйти на довоенный уровень
10 лет жизни это много или мало?

Еее! То німецька еліта, справжні аристократи.
А не укро-бидло-їліта, за суттю селяни і токарі, які піднялись на дерибані сссрівського майна, трієшники, бидлота, яка масово втекла від війни в Європу і Америку.
До речі,всі корупційні схеми часів П-ка працюють,як і раніше.
Ніхто з ними не бореться
СБУ - філіал ФСБ, який успішно здав Крим і 2 області в 2014 і дві області в 2022. Жодних змін, жодних посадок на 15 років з конфіскацією майна зрадників! Баканов відпочиває за кордоном,від "важкої праці"?
Беззубість і продажність укро-їліти мене добиває. І ніхто не хоче навести лад у власній державі.
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