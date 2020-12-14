Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:Где-то в ленте сегодня видел, что сделок так мало и по причине того, что военкоматы не дают выписаться из продаваемой квартиры мужчинам призывного возраста - кто что по этому поводу думает?
Еще в новостях прочел перевод испанских новостей - в этом году украинцы установили абсолютный рекорд по приобретению жилья в Испании. Вышли на второе место после поляков по общему количеству сделок, в процентном соотношении спрос от нас вырос на 70% по отношению к 21 году. Средняя цена метра приобретаемого жилья 1600+, смотрят преимущественно объекты подешевле, т.е. важен фактор цены, двух-трех спаленные варианты. Дешевле наших граждан смотрят жилье только выходцы из совсем бедных стран.
Что мы можем увидеть отсюда? Во-первых - у наших беженцев есть эти деньги на 1600 евро за метр. Как они их вывезли, как подтвердили, если переводы запрещены сейчас это интересный, но второстепенный вопрос. Главное - если они покупают в Испании, то наверное не очень планируют возвращаться и стоит считать, что эти деньги (и семьи) точно потеряны для КРЖН.
В чем аналогия с Германией? Восстановление, сейчас, черниговской области выполняет, например, норвежская компания. Уже. Я просто общался с одним из её менеджеров проекта. Некоторые мосты турки уже заканчивают. Это вообще за месяцы делается. Причём тут Германия? Типа, мы капитулируем и вхлам уничтожены и разрушены будем как они, что-ли?
striped написав:Где-то в ленте сегодня видел, что сделок так мало и по причине того, что военкоматы не дают выписаться из продаваемой квартиры мужчинам призывного возраста - кто что по этому поводу думает?
Еще в новостях прочел перевод испанских новостей - в этом году украинцы установили абсолютный рекорд по приобретению жилья в Испании. Вышли на второе место после поляков по общему количеству сделок, в процентном соотношении спрос от нас вырос на 70% по отношению к 21 году. Средняя цена метра приобретаемого жилья 1600+, смотрят преимущественно объекты подешевле, т.е. важен фактор цены, двух-трех спаленные варианты. Дешевле наших граждан смотрят жилье только выходцы из совсем бедных стран.
Что мы можем увидеть отсюда? Во-первых - у наших беженцев есть эти деньги на 1600 евро за метр. Как они их вывезли, как подтвердили, если переводы запрещены сейчас это интересный, но второстепенный вопрос. Главное - если они покупают в Испании, то наверное не очень планируют возвращаться и стоит считать, что эти деньги (и семьи) точно потеряны для КРЖН.
Да тут много наших. Кто-то уже купил, другие зарегались и начали платить налоги в Испании чтобы через 6-12 месяцев показать бумажку с подтверждением средств и купить/взять в ипотеку жилье. Так что не просто потеряны для КРЖН, а в большинстве случаев еще и выставят свое жилье в Украине на продажу. В том числе и на КРЖН.
reus написав:Если Вы считаете, что когда -45% ВВП, война, безработица, сильно пострадавшая энергосистема и будет недвига вверх, то конечно ваше право делать такие прогнозы.
единственный мой прогноз в том, что дно уже сейчас (или вот вот наступит). Модерация прошу не удалять.
Вас не удивляет что ВВП -45% а колбаса +45%? Помидоры +200% и всё остальное, что человеку жизненно необходимо. Про газовые баллоны я писал выше, цену на топливо думаю видите если у вас есть авто.
. В войну аспект цены уходит на 2й план, деньги всего лишь бумажки, если за них ничего нельзя купить. Деньгами укрываться и греться вы не будете. Помните как в начале войны в магазинах не было вообще ничего.
Особенность этой войны, то что людям (5-7 млн) дали выехать заграницу. Если бы Европа их не приняла, цены уже были бы на уровне лета 2008. Соответственно пик вангую, когда хотя бы половина вернётся.
Добавлю про аренду. Недавно была цифра что за войну 5 млн человек стали безработными. Как вы думаете им лучше жить в арендованном или в своём? Для арендатора нет ничего хуже лишиться источника дохода. В своём ещё можно перекантоваться на макаронах и картошке, а флетлорд попросит на выход.
Добавлю про аренду. Недавно была цифра что за войну 5 млн человек стали безработными. Как вы думаете им лучше жить в арендованном или в своём? Для арендатора нет ничего хуже лишиться источника дохода. В своём ещё можно перекантоваться на макаронах и картошке, а флетлорд попросит на выход.
Недвига это якорь.В стране где идёт война, и ты безработный и непонятные перспективы. Разве не лучше перекантоваться на сьеме дешевого жилья.?? Вы там писали о буме покупки недвидижимости. Вы видели ту категорию пострадавших людей? Я да. Они сейчас дерутся за гуманитаркой.Они никогда не были и не будут игроками на рынке. 6200 грн. им хватает на минимум. Снимайте уже розовые очки.