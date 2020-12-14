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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10439104401044110442

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 11:44

  Damien написав:
  vitaliian написав:Человек с интеллектом понимает, что значит более миллиона домохозяйств остались без жилья (или их жильё повреждено, цифра 1 млн где то мелькала)

Сейчас это не игроки ржн. Но по окончанию войны ещё будут драться за уцелевшие варианты.

Драки бывают только при раздаче бесплатного или чего-то дешевого по фиксированной цене. Прогноз понятен. :D

уже діляьть шкуру невбитого медведя.

а як же золото Полуботька та заморожені активи РФ та репатріації,
уявляєте яка буде ціна бетоіна КРЖН?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 11:46

  vitaliian написав:
  reus написав:Если Вы считаете, что когда -45% ВВП, война, безработица, сильно пострадавшая энергосистема и будет недвига вверх, то конечно ваше право делать такие прогнозы.
единственный мой прогноз в том, что дно уже сейчас (или вот вот наступит). Модерация прошу не удалять.

Вас не удивляет что ВВП -45% а колбаса +45%? Помидоры +200% и всё остальное, что человеку жизненно необходимо. Про газовые баллоны я писал выше, цену на топливо думаю видите если у вас есть авто.

. В войну аспект цены уходит на 2й план, деньги всего лишь бумажки, если за них ничего нельзя купить. Деньгами укрываться и греться вы не будете. Помните как в начале войны в магазинах не было вообще ничего.

Особенность этой войны, то что людям (5-7 млн) дали выехать заграницу. Если бы Европа их не приняла, цены уже были бы на уровне лета 2008. Соответственно пик вангую, когда хотя бы половина вернётся.

Добавлю про аренду. Недавно была цифра что за войну 5 млн человек стали безработными. Как вы думаете им лучше жить в арендованном или в своём? Для арендатора нет ничего хуже лишиться источника дохода. В своём ещё можно перекантоваться на макаронах и картошке, а флетлорд попросит на выход.

ВВП рахується із корекцією на дефлятор, а ти береш просто ціни,
якщо порахувати ВВП номінальний в грн., то може бути і ріст.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 11:46

  Олежан написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Если Вы считаете, что когда -45% ВВП, война, безработица, сильно пострадавшая энергосистема и будет недвига вверх, то конечно ваше право делать такие прогнозы.

І що? Це що, шось унікальне? https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_o ... ermany.svg

всего каких-то 10 лет понадобилось германии выйти на довоенный уровень
10 лет жизни это много или мало?

Ну, у нас, пока, слава Богу, и близко нет таких масштабов разрушений как в Германии. Хотя еще не вечер, конечно. Но я все-таки рассчитываю на союзников и их помощь с системами ПВО.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 11:47

  maza5 написав:
  vitaliian написав:

Добавлю про аренду. Недавно была цифра что за войну 5 млн человек стали безработными. Как вы думаете им лучше жить в арендованном или в своём? Для арендатора нет ничего хуже лишиться источника дохода. В своём ещё можно перекантоваться на макаронах и картошке, а флетлорд попросит на выход.

Недвига это якорь.В стране где идёт война, и ты безработный и непонятные перспективы. Разве не лучше перекантоваться на сьеме дешевого жилья.??
Вы там писали о буме покупки недвидижимости.
Вы видели ту категорию пострадавших людей? Я да. Они сейчас дерутся за гуманитаркой.Они никогда не были и не будут игроками на рынке.
6200 грн. им хватает на минимум. Снимайте уже розовые очки.

якщо нема грошей, сильно не перекантуєшся, хіба в якому центрі притулку для переселенців
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 11:50

  maza5 написав:
  vitaliian написав:

Добавлю про аренду. Недавно была цифра что за войну 5 млн человек стали безработными. Как вы думаете им лучше жить в арендованном или в своём? Для арендатора нет ничего хуже лишиться источника дохода. В своём ещё можно перекантоваться на макаронах и картошке, а флетлорд попросит на выход.

Недвига это якорь.В стране где идёт война, и ты безработный и непонятные перспективы. Разве не лучше перекантоваться на сьеме дешевого жилья.??
Вы там писали о буме покупки недвидижимости.
Вы видели ту категорию пострадавших людей? Я да. Они сейчас дерутся за гуманитаркой.Они никогда не были и не будут игроками на рынке.
6200 грн. им хватает на минимум. Снимайте уже розовые очки.

В Великобритании карточки на продукты были отменены только в 1954 году. И ничего, как-то оклемались. А у нас они еще даже не введены (и врядли будут).
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 11:52

  flyman написав:
  Damien написав:
  vitaliian написав:Человек с интеллектом понимает, что значит более миллиона домохозяйств остались без жилья (или их жильё повреждено, цифра 1 млн где то мелькала)

Сейчас это не игроки ржн. Но по окончанию войны ещё будут драться за уцелевшие варианты.

Драки бывают только при раздаче бесплатного или чего-то дешевого по фиксированной цене. Прогноз понятен. :D

уже діляьть шкуру невбитого медведя.

а як же золото Полуботька та заморожені активи РФ та репатріації,
уявляєте яка буде ціна бетоіна КРЖН?

300 кацапских ярдов у меня уже расписаны до цента. В счет погашения долга перед Полуботько нам сейчас UK и их, на тот момент, североамериканская колония поставляют вооружения.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 11:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Страна вцелом и город Киев, чью недвижимость обсуждаем, к сожалению, слишком разные. Не стоит усреднять
Востаннє редагувалось beee в Сер 23 лис, 2022 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 11:58

  airmax78 написав:Ну, у нас, пока, слава Богу, и близко нет таких масштабов разрушений как в Германии

  airmax78 написав:В Великобритании карточки на продукты были отменены только в 1954 году. И ничего, как-то оклемались. А у нас они еще даже не введены (и врядли будут).

"У нас" - це де?
В Канаді, Австрії чи в Польщі?
Пишіть, не стидайтесь.
Країна і форум повинні знати своїх "хероїв" і міста їх локацій.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 12:11

  Frant написав:
  airmax78 написав:Ну, у нас, пока, слава Богу, и близко нет таких масштабов разрушений как в Германии

  airmax78 написав:В Великобритании карточки на продукты были отменены только в 1954 году. И ничего, как-то оклемались. А у нас они еще даже не введены (и врядли будут).

"У нас" - це де?
В Канаді, Австрії чи в Польщі?
Пишіть, не стидайтесь.
Країна і форум повинні знати своїх "хероїв" і міста їх локацій.

Франт, cподіваюсь що це відрядження колись закінчиться і я повернусь. Але зараз, вибачте, я не можу просто взяти і поїхати. Повинна бути якась дисціплина, або все перетвориться на хаос.
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