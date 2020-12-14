Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Если Вы считаете, что когда -45% ВВП, война, безработица, сильно пострадавшая энергосистема и будет недвига вверх, то конечно ваше право делать такие прогнозы.
единственный мой прогноз в том, что дно уже сейчас (или вот вот наступит). Модерация прошу не удалять.
Вас не удивляет что ВВП -45% а колбаса +45%? Помидоры +200% и всё остальное, что человеку жизненно необходимо. Про газовые баллоны я писал выше, цену на топливо думаю видите если у вас есть авто.
. В войну аспект цены уходит на 2й план, деньги всего лишь бумажки, если за них ничего нельзя купить. Деньгами укрываться и греться вы не будете. Помните как в начале войны в магазинах не было вообще ничего.
Особенность этой войны, то что людям (5-7 млн) дали выехать заграницу. Если бы Европа их не приняла, цены уже были бы на уровне лета 2008. Соответственно пик вангую, когда хотя бы половина вернётся.
Добавлю про аренду. Недавно была цифра что за войну 5 млн человек стали безработными. Как вы думаете им лучше жить в арендованном или в своём? Для арендатора нет ничего хуже лишиться источника дохода. В своём ещё можно перекантоваться на макаронах и картошке, а флетлорд попросит на выход.
ВВП рахується із корекцією на дефлятор, а ти береш просто ціни, якщо порахувати ВВП номінальний в грн., то може бути і ріст.
Добавлю про аренду. Недавно была цифра что за войну 5 млн человек стали безработными. Как вы думаете им лучше жить в арендованном или в своём? Для арендатора нет ничего хуже лишиться источника дохода. В своём ещё можно перекантоваться на макаронах и картошке, а флетлорд попросит на выход.
Недвига это якорь.В стране где идёт война, и ты безработный и непонятные перспективы. Разве не лучше перекантоваться на сьеме дешевого жилья.?? Вы там писали о буме покупки недвидижимости. Вы видели ту категорию пострадавших людей? Я да. Они сейчас дерутся за гуманитаркой.Они никогда не были и не будут игроками на рынке. 6200 грн. им хватает на минимум. Снимайте уже розовые очки.
якщо нема грошей, сильно не перекантуєшся, хіба в якому центрі притулку для переселенців
Добавлю про аренду. Недавно была цифра что за войну 5 млн человек стали безработными. Как вы думаете им лучше жить в арендованном или в своём? Для арендатора нет ничего хуже лишиться источника дохода. В своём ещё можно перекантоваться на макаронах и картошке, а флетлорд попросит на выход.
Недвига это якорь.В стране где идёт война, и ты безработный и непонятные перспективы. Разве не лучше перекантоваться на сьеме дешевого жилья.?? Вы там писали о буме покупки недвидижимости. Вы видели ту категорию пострадавших людей? Я да. Они сейчас дерутся за гуманитаркой.Они никогда не были и не будут игроками на рынке. 6200 грн. им хватает на минимум. Снимайте уже розовые очки.
В Великобритании карточки на продукты были отменены только в 1954 году. И ничего, как-то оклемались. А у нас они еще даже не введены (и врядли будут).
striped написав:Где-то в ленте сегодня видел, что сделок так мало и по причине того, что военкоматы не дают выписаться из продаваемой квартиры мужчинам призывного возраста - кто что по этому поводу думает?
Продавец может выписать старого владельца без всяких судов. Это не критично. Про то, что военкоматы не дают, это касается тех, кто перепрописался и не встал на учет в военкомате. Так одно время можно было. Если место учета и место прописки совпадают, проблем быть не должно. Так я это понял. К тому же есть мнение, что это фейк. Ссылок на официальные документы не приводилось.