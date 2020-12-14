vitaliian написав:

reus написав: Если Вы считаете, что когда -45% ВВП, война, безработица, сильно пострадавшая энергосистема и будет недвига вверх, то конечно ваше право делать такие прогнозы. Если Вы считаете, что когда -45% ВВП, война, безработица, сильно пострадавшая энергосистема и будет недвига вверх, то конечно ваше право делать такие прогнозы.

единственный мой прогноз в том, что дно уже сейчас (или вот вот наступит). Модерация прошу не удалять.Вас не удивляет что ВВП -45% а колбаса +45%? Помидоры +200% и всё остальное, что человеку жизненно необходимо. Про газовые баллоны я писал выше, цену на топливо думаю видите если у вас есть авто.. В войну аспект цены уходит на 2й план, деньги всего лишь бумажки, если за них ничего нельзя купить. Деньгами укрываться и греться вы не будете. Помните как в начале войны в магазинах не было вообще ничего.Особенность этой войны, то что людям (5-7 млн) дали выехать заграницу. Если бы Европа их не приняла, цены уже были бы на уровне лета 2008. Соответственно пик вангую, когда хотя бы половина вернётся.Добавлю про аренду. Недавно была цифра что за войну 5 млн человек стали безработными. Как вы думаете им лучше жить в арендованном или в своём? Для арендатора нет ничего хуже лишиться источника дохода. В своём ещё можно перекантоваться на макаронах и картошке, а флетлорд попросит на выход.