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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10440104411044210443

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 12:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Ситуація що склалась зараз не має ніяких паралелей з минулим. Вона абсолютна унікальна і ніколи нічого подібного в історії України не відбувалось. Тому намагання провести якісь паралелі і на цьому побудувати якісь патерни поведінки - марні. Ніколи такого не було.

Згоден. Приклад курс. У 14-15 він впав у тричі. Зараз майже не впав.
  Феодал написав:"Зараз Україна пише нову історію країни, нації і всієї Європи." - так пишет что аж мелкий и средний бизнес по возможности переезжает в Европу
Не бачу таке. Зі Сходу у безпечніші регіони так, але у Європу? В деякому разі бізнес те то, що йде за попитом. Буде мир, бізнес відновиться.
  vitaliian написав:Кто то спорит с тем, что сейчас минимальный спрос на квартиры? А с тем что сейчас дно спорят. Не может при таком минимальном спросе не быть дна.

Вы ошибаетесь. На дне нет минимального спроса. Рынок оживает. Минимальный спрос при падении, особенно в начале падения.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 12:45

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Ситуація що склалась зараз не має ніяких паралелей з минулим. Вона абсолютна унікальна і ніколи нічого подібного в історії України не відбувалось. Тому намагання провести якісь паралелі і на цьому побудувати якісь патерни поведінки - марні. Ніколи такого не було.

Згоден. Приклад курс. У 14-15 він впав у тричі. Зараз майже не впав.
  Феодал написав:"Зараз Україна пише нову історію країни, нації і всієї Європи." - так пишет что аж мелкий и средний бизнес по возможности переезжает в Европу
Не бачу таке. Зі Сходу у безпечніші регіони так, але у Європу? В деякому разі бізнес те то, що йде за попитом. Буде мир, бізнес відновиться.
  vitaliian написав:Кто то спорит с тем, что сейчас минимальный спрос на квартиры? А с тем что сейчас дно спорят. Не может при таком минимальном спросе не быть дна.

Вы ошибаетесь. На дне нет минимального спроса. Рынок оживает. Минимальный спрос при падении, особенно в начале падения.

>>> Не бачу таке
А вы как/где смотрите? :roll:

>>> Рынок оживает.
Угу, оживает: ждуны по чуть-чуть начинает соглашаться на 50-ти процентный дисконт :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 12:47

  maza5 написав:
  vitaliian написав:

Добавлю про аренду. Недавно была цифра что за войну 5 млн человек стали безработными. Как вы думаете им лучше жить в арендованном или в своём? Для арендатора нет ничего хуже лишиться источника дохода. В своём ещё можно перекантоваться на макаронах и картошке, а флетлорд попросит на выход.

Недвига это якорь.В стране где идёт война, и ты безработный и непонятные перспективы. Разве не лучше перекантоваться на сьеме дешевого жилья.??
Вы там писали о буме покупки недвидижимости.
Вы видели ту категорию пострадавших людей? Я да. Они сейчас дерутся за гуманитаркой.Они никогда не были и не будут игроками на рынке.
6200 грн. им хватает на минимум. Снимайте уже розовые очки.

Люди у которых есть деньги даже на покупку панельки с "залой"(Yura-землячок(с)) под ремонт или хруща у метро с более-менее ремонтом не будут драться за пачку макаронов и банку тушняка и врядли снимут в самом дешёвом сегменте схожий объект с деревянными окнами и аутентичным горшком, умывальником и линолеумом с выдержкой лет так 50.
Про покупки в низовом сегменте что то на ветке давно никто не отписывался, понятно что не под инвестиции, а под засол или себе.
Успехи друзей Реуса в продажах ФК и прочего с наваром от входа думаю остались в дофевральном периоде.
И где чьи то успешные покупки почти готового новостроя с бешеным дисконтом от 23.02.22 на метре если всё упало и летит в пропасть и "застройщик - продай за что дадут"?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:21

  барабашов написав:
  maza5 написав:
  vitaliian написав:

Добавлю про аренду. Недавно была цифра что за войну 5 млн человек стали безработными. Как вы думаете им лучше жить в арендованном или в своём? Для арендатора нет ничего хуже лишиться источника дохода. В своём ещё можно перекантоваться на макаронах и картошке, а флетлорд попросит на выход.

Недвига это якорь.В стране где идёт война, и ты безработный и непонятные перспективы. Разве не лучше перекантоваться на сьеме дешевого жилья.??
Вы там писали о буме покупки недвидижимости.
Вы видели ту категорию пострадавших людей? Я да. Они сейчас дерутся за гуманитаркой.Они никогда не были и не будут игроками на рынке.
6200 грн. им хватает на минимум. Снимайте уже розовые очки.

Люди у которых есть деньги даже на покупку панельки с "залой"(Yura-землячок(с)) под ремонт или хруща у метро с более-менее ремонтом не будут драться за пачку макаронов и банку тушняка и врядли снимут в самом дешёвом сегменте схожий объект с деревянными окнами и аутентичным горшком, умывальником и линолеумом с выдержкой лет так 50.
Про покупки в низовом сегменте что то на ветке давно никто не отписывался, понятно что не под инвестиции, а под засол или себе.
Успехи друзей Реуса в продажах ФК и прочего с наваром от входа думаю остались в дофевральном периоде.
И где чьи то успешные покупки почти готового новостроя с бешеным дисконтом от 23.02.22 на метре если всё упало и летит в пропасть и "застройщик - продай за что дадут"?

Попит упав до мінімума, так!
Барака писав, що кількість угод зменшилась в 8 разів, тобто майже на порядок.
Тому навіть ціни об,яв не є об,єктивними (вибачте за тавтологію).
Це "хотелки".
  барабашов написав:Про покупки в низовом сегменте что то на ветке давно никто не отписывался, понятно что не под инвестиции, а под засол или себе.

З таких інвешторів у нас лише Флай, який вже засолив бучанський цоколь і жулянську кавалірку-самодуб. Він чомусь мовчить, в своєму лісовому селі.
Очевидно, в погребі-бонбосховищі відсутній інтернет((((

"Хрущі" біля метро - не на часі, абсолютно. Ціна на них ще впаде, не меньш 1,5 раза від 2021
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:40

  барабашов написав:И где чьи то успешные покупки почти готового новостроя с бешеным дисконтом от 23.02.22 на метре если всё упало и летит в пропасть и "застройщик - продай за что дадут"?

Видно, что Реус очень хочет сделать очередной страйк, но нит. Пока.
airmax78
 
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