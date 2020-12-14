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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 лис, 2022 12:36
airmax78 написав:
Ситуація що склалась зараз не має ніяких паралелей з минулим. Вона абсолютна унікальна і ніколи нічого подібного в історії України не відбувалось. Тому намагання провести якісь паралелі і на цьому побудувати якісь патерни поведінки - марні. Ніколи такого не було.
Згоден. Приклад курс. У 14-15 він впав у тричі. Зараз майже не впав.
Феодал написав:
"Зараз Україна пише нову історію країни, нації і всієї Європи." - так пишет что аж мелкий и средний бизнес по возможности переезжает в Европу
Не бачу таке. Зі Сходу у безпечніші регіони так, але у Європу? В деякому разі бізнес те то, що йде за попитом. Буде мир, бізнес відновиться.
vitaliian написав:
Кто то спорит с тем, что сейчас минимальный спрос на квартиры? А с тем что сейчас дно спорят. Не может при таком минимальном спросе не быть дна.
Вы ошибаетесь. На дне нет минимального спроса. Рынок оживает. Минимальный спрос при падении, особенно в начале падения.
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Vlad442
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Додано: Сер 23 лис, 2022 12:45
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Ситуація що склалась зараз не має ніяких паралелей з минулим. Вона абсолютна унікальна і ніколи нічого подібного в історії України не відбувалось. Тому намагання провести якісь паралелі і на цьому побудувати якісь патерни поведінки - марні. Ніколи такого не було.
Згоден. Приклад курс. У 14-15 він впав у тричі. Зараз майже не впав.
Феодал написав:
"Зараз Україна пише нову історію країни, нації і всієї Європи." - так пишет что аж мелкий и средний бизнес по возможности переезжает в Европу
Не бачу таке. Зі Сходу у безпечніші регіони так, але у Європу? В деякому разі бізнес те то, що йде за попитом. Буде мир, бізнес відновиться.
vitaliian написав:
Кто то спорит с тем, что сейчас минимальный спрос на квартиры? А с тем что сейчас дно спорят. Не может при таком минимальном спросе не быть дна.
Вы ошибаетесь. На дне нет минимального спроса. Рынок оживает. Минимальный спрос при падении, особенно в начале падения.
>>> Не бачу таке
А вы как/где смотрите?
>>> Рынок оживает.
Угу, оживает: ждуны по чуть-чуть начинает соглашаться на 50-ти процентный дисконт
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_hunter
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Додано: Сер 23 лис, 2022 12:47
maza5 написав: vitaliian написав:
Добавлю про аренду. Недавно была цифра что за войну 5 млн человек стали безработными. Как вы думаете им лучше жить в арендованном или в своём? Для арендатора нет ничего хуже лишиться источника дохода. В своём ещё можно перекантоваться на макаронах и картошке, а флетлорд попросит на выход.
Недвига это якорь.В стране где идёт война, и ты безработный и непонятные перспективы. Разве не лучше перекантоваться на сьеме дешевого жилья.??
Вы там писали о буме покупки недвидижимости.
Вы видели ту категорию пострадавших людей? Я да. Они сейчас дерутся за гуманитаркой.Они никогда не были и не будут игроками на рынке.
6200 грн. им хватает на минимум. Снимайте уже розовые очки.
Люди у которых есть деньги даже на покупку панельки с "залой"(Yura-землячок(с)) под ремонт или хруща у метро с более-менее ремонтом не будут драться за пачку макаронов и банку тушняка и врядли снимут в самом дешёвом сегменте схожий объект с деревянными окнами и аутентичным горшком, умывальником и линолеумом с выдержкой лет так 50.
Про покупки в низовом сегменте что то на ветке давно никто не отписывался, понятно что не под инвестиции, а под засол или себе.
Успехи друзей Реуса в продажах ФК и прочего с наваром от входа думаю остались в дофевральном периоде.
И где чьи то успешные покупки почти готового новостроя с бешеным дисконтом от 23.02.22 на метре если всё упало и летит в пропасть и "застройщик - продай за что дадут"?
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барабашов
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Додано: Сер 23 лис, 2022 13:21
барабашов написав: maza5 написав: vitaliian написав:
Добавлю про аренду. Недавно была цифра что за войну 5 млн человек стали безработными. Как вы думаете им лучше жить в арендованном или в своём? Для арендатора нет ничего хуже лишиться источника дохода. В своём ещё можно перекантоваться на макаронах и картошке, а флетлорд попросит на выход.
Недвига это якорь.В стране где идёт война, и ты безработный и непонятные перспективы. Разве не лучше перекантоваться на сьеме дешевого жилья.??
Вы там писали о буме покупки недвидижимости.
Вы видели ту категорию пострадавших людей? Я да. Они сейчас дерутся за гуманитаркой.Они никогда не были и не будут игроками на рынке.
6200 грн. им хватает на минимум. Снимайте уже розовые очки.
Люди у которых есть деньги даже на покупку панельки с "залой"(Yura-землячок(с)) под ремонт или хруща у метро с более-менее ремонтом не будут драться за пачку макаронов и банку тушняка и врядли снимут в самом дешёвом сегменте схожий объект с деревянными окнами и аутентичным горшком, умывальником и линолеумом с выдержкой лет так 50.
Про покупки в низовом сегменте что то на ветке давно никто не отписывался, понятно что не под инвестиции, а под засол или себе.
Успехи друзей Реуса в продажах ФК и прочего с наваром от входа думаю остались в дофевральном периоде.
И где чьи то успешные покупки почти готового новостроя с бешеным дисконтом от 23.02.22 на метре если всё упало и летит в пропасть и "застройщик - продай за что дадут"?
Попит упав до мінімума, так!
Барака писав, що кількість угод зменшилась в 8 разів, тобто майже на порядок.
Тому навіть ціни об,яв не є об,єктивними (вибачте за тавтологію).
Це "хотелки".
барабашов написав:
Про покупки в низовом сегменте что то на ветке давно никто не отписывался, понятно что не под инвестиции, а под засол или себе.
З таких інвешторів у нас лише Флай, який вже засолив бучанський цоколь і жулянську кавалірку-самодуб. Він чомусь мовчить, в своєму лісовому селі.
Очевидно, в погребі-бонбосховищі відсутній інтернет((((
"Хрущі" біля метро - не на часі, абсолютно. Ціна на них ще впаде, не меньш 1,5 раза від 2021
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Frant
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Додано: Сер 23 лис, 2022 13:40
барабашов написав:
И где чьи то успешные покупки почти готового новостроя с бешеным дисконтом от 23.02.22 на метре если всё упало и летит в пропасть и "застройщик - продай за что дадут"?
Видно, что Реус очень хочет сделать очередной страйк, но нит. Пока.
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airmax78
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Додано: Сер 23 лис, 2022 15:56
airmax78 написав: барабашов написав:
И где чьи то успешные покупки почти готового новостроя с бешеным дисконтом от 23.02.22 на метре если всё упало и летит в пропасть и "застройщик - продай за что дадут"?
Видно, что Реус очень хочет сделать очередной страйк, но нит. Пока.
Страйк зробили сьогодні московити.
Місто без води, половина держави без електроенергії.
Можливо,вибухова хвиля дійшла до Канади?
Штани у вас сухі, ясновельможний пане?
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Додано: Сер 23 лис, 2022 16:09
Frant написав: airmax78 написав: барабашов написав:
И где чьи то успешные покупки почти готового новостроя с бешеным дисконтом от 23.02.22 на метре если всё упало и летит в пропасть и "застройщик - продай за что дадут"?
Видно, что Реус очень хочет сделать очередной страйк, но нит. Пока.
Страйк зробили сьогодні московити.
Місто без води, половина держави без електроенергії.
Можливо,вибухова хвиля дійшла до Канади?
Штани у вас сухі, ясновельможний пане?
Все відбудуємо. Без варіантів. Тримайтеся!
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airmax78
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