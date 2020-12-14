Додано: Сер 23 лис, 2022 12:47

maza5 написав: vitaliian написав:



Добавлю про аренду. Недавно была цифра что за войну 5 млн человек стали безработными. Как вы думаете им лучше жить в арендованном или в своём? Для арендатора нет ничего хуже лишиться источника дохода. В своём ещё можно перекантоваться на макаронах и картошке, а флетлорд попросит на выход. Добавлю про аренду. Недавно была цифра что за войну 5 млн человек стали безработными. Как вы думаете им лучше жить в арендованном или в своём? Для арендатора нет ничего хуже лишиться источника дохода. В своём ещё можно перекантоваться на макаронах и картошке, а флетлорд попросит на выход.

Недвига это якорь.В стране где идёт война, и ты безработный и непонятные перспективы. Разве не лучше перекантоваться на сьеме дешевого жилья.??

Вы там писали о буме покупки недвидижимости.

Вы видели ту категорию пострадавших людей? Я да. Они сейчас дерутся за гуманитаркой.Они никогда не были и не будут игроками на рынке.

6200 грн. им хватает на минимум. Снимайте уже розовые очки. Недвига это якорь.В стране где идёт война, и ты безработный и непонятные перспективы. Разве не лучше перекантоваться на сьеме дешевого жилья.??Вы там писали о буме покупки недвидижимости.Вы видели ту категорию пострадавших людей? Я да. Они сейчас дерутся за гуманитаркой.Они никогда не были и не будут игроками на рынке.6200 грн. им хватает на минимум. Снимайте уже розовые очки.

Люди у которых есть деньги даже на покупку панельки с "залой"(Yura-землячок(с)) под ремонт или хруща у метро с более-менее ремонтом не будут драться за пачку макаронов и банку тушняка и врядли снимут в самом дешёвом сегменте схожий объект с деревянными окнами и аутентичным горшком, умывальником и линолеумом с выдержкой лет так 50.Про покупки в низовом сегменте что то на ветке давно никто не отписывался, понятно что не под инвестиции, а под засол или себе.Успехи друзей Реуса в продажах ФК и прочего с наваром от входа думаю остались в дофевральном периоде.И где чьи то успешные покупки почти готового новостроя с бешеным дисконтом от 23.02.22 на метре если всё упало и летит в пропасть и "застройщик - продай за что дадут"?