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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 лис, 2022 12:36
airmax78 написав:
Ситуація що склалась зараз не має ніяких паралелей з минулим. Вона абсолютна унікальна і ніколи нічого подібного в історії України не відбувалось. Тому намагання провести якісь паралелі і на цьому побудувати якісь патерни поведінки - марні. Ніколи такого не було.
Згоден. Приклад курс. У 14-15 він впав у тричі. Зараз майже не впав.
Феодал написав:
"Зараз Україна пише нову історію країни, нації і всієї Європи." - так пишет что аж мелкий и средний бизнес по возможности переезжает в Европу
Не бачу таке. Зі Сходу у безпечніші регіони так, але у Європу? В деякому разі бізнес те то, що йде за попитом. Буде мир, бізнес відновиться.
vitaliian написав:
Кто то спорит с тем, что сейчас минимальный спрос на квартиры? А с тем что сейчас дно спорят. Не может при таком минимальном спросе не быть дна.
Вы ошибаетесь. На дне нет минимального спроса. Рынок оживает. Минимальный спрос при падении, особенно в начале падения.
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Vlad442
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Додано: Сер 23 лис, 2022 12:45
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Ситуація що склалась зараз не має ніяких паралелей з минулим. Вона абсолютна унікальна і ніколи нічого подібного в історії України не відбувалось. Тому намагання провести якісь паралелі і на цьому побудувати якісь патерни поведінки - марні. Ніколи такого не було.
Згоден. Приклад курс. У 14-15 він впав у тричі. Зараз майже не впав.
Феодал написав:
"Зараз Україна пише нову історію країни, нації і всієї Європи." - так пишет что аж мелкий и средний бизнес по возможности переезжает в Европу
Не бачу таке. Зі Сходу у безпечніші регіони так, але у Європу? В деякому разі бізнес те то, що йде за попитом. Буде мир, бізнес відновиться.
vitaliian написав:
Кто то спорит с тем, что сейчас минимальный спрос на квартиры? А с тем что сейчас дно спорят. Не может при таком минимальном спросе не быть дна.
Вы ошибаетесь. На дне нет минимального спроса. Рынок оживает. Минимальный спрос при падении, особенно в начале падения.
>>> Не бачу таке
А вы как/где смотрите?
>>> Рынок оживает.
Угу, оживает: ждуны по чуть-чуть начинает соглашаться на 50-ти процентный дисконт
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Додано: Сер 23 лис, 2022 12:47
maza5 написав: vitaliian написав:
Добавлю про аренду. Недавно была цифра что за войну 5 млн человек стали безработными. Как вы думаете им лучше жить в арендованном или в своём? Для арендатора нет ничего хуже лишиться источника дохода. В своём ещё можно перекантоваться на макаронах и картошке, а флетлорд попросит на выход.
Недвига это якорь.В стране где идёт война, и ты безработный и непонятные перспективы. Разве не лучше перекантоваться на сьеме дешевого жилья.??
Вы там писали о буме покупки недвидижимости.
Вы видели ту категорию пострадавших людей? Я да. Они сейчас дерутся за гуманитаркой.Они никогда не были и не будут игроками на рынке.
6200 грн. им хватает на минимум. Снимайте уже розовые очки.
Люди у которых есть деньги даже на покупку панельки с "залой"(Yura-землячок(с)) под ремонт или хруща у метро с более-менее ремонтом не будут драться за пачку макаронов и банку тушняка и врядли снимут в самом дешёвом сегменте схожий объект с деревянными окнами и аутентичным горшком, умывальником и линолеумом с выдержкой лет так 50.
Про покупки в низовом сегменте что то на ветке давно никто не отписывался, понятно что не под инвестиции, а под засол или себе.
Успехи друзей Реуса в продажах ФК и прочего с наваром от входа думаю остались в дофевральном периоде.
И где чьи то успешные покупки почти готового новостроя с бешеным дисконтом от 23.02.22 на метре если всё упало и летит в пропасть и "застройщик - продай за что дадут"?
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барабашов
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Додано: Сер 23 лис, 2022 13:21
барабашов написав: maza5 написав: vitaliian написав:
Добавлю про аренду. Недавно была цифра что за войну 5 млн человек стали безработными. Как вы думаете им лучше жить в арендованном или в своём? Для арендатора нет ничего хуже лишиться источника дохода. В своём ещё можно перекантоваться на макаронах и картошке, а флетлорд попросит на выход.
Недвига это якорь.В стране где идёт война, и ты безработный и непонятные перспективы. Разве не лучше перекантоваться на сьеме дешевого жилья.??
Вы там писали о буме покупки недвидижимости.
Вы видели ту категорию пострадавших людей? Я да. Они сейчас дерутся за гуманитаркой.Они никогда не были и не будут игроками на рынке.
6200 грн. им хватает на минимум. Снимайте уже розовые очки.
Люди у которых есть деньги даже на покупку панельки с "залой"(Yura-землячок(с)) под ремонт или хруща у метро с более-менее ремонтом не будут драться за пачку макаронов и банку тушняка и врядли снимут в самом дешёвом сегменте схожий объект с деревянными окнами и аутентичным горшком, умывальником и линолеумом с выдержкой лет так 50.
Про покупки в низовом сегменте что то на ветке давно никто не отписывался, понятно что не под инвестиции, а под засол или себе.
Успехи друзей Реуса в продажах ФК и прочего с наваром от входа думаю остались в дофевральном периоде.
И где чьи то успешные покупки почти готового новостроя с бешеным дисконтом от 23.02.22 на метре если всё упало и летит в пропасть и "застройщик - продай за что дадут"?
Попит упав до мінімума, так!
Барака писав, що кількість угод зменшилась в 8 разів, тобто майже на порядок.
Тому навіть ціни об,яв не є об,єктивними (вибачте за тавтологію).
Це "хотелки".
барабашов написав:
Про покупки в низовом сегменте что то на ветке давно никто не отписывался, понятно что не под инвестиции, а под засол или себе.
З таких інвешторів у нас лише Флай, який вже засолив бучанський цоколь і жулянську кавалірку-самодуб. Він чомусь мовчить, в своєму лісовому селі.
Очевидно, в погребі-бонбосховищі відсутній інтернет((((
"Хрущі" біля метро - не на часі, абсолютно. Ціна на них ще впаде, не меньш 1,5 раза від 2021
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Додано: Сер 23 лис, 2022 13:40
барабашов написав:
И где чьи то успешные покупки почти готового новостроя с бешеным дисконтом от 23.02.22 на метре если всё упало и летит в пропасть и "застройщик - продай за что дадут"?
Видно, что Реус очень хочет сделать очередной страйк, но нит. Пока.
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Додано: Сер 23 лис, 2022 16:54
Ціни на нерухомість Ракетою вгору😳
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Додано: Сер 23 лис, 2022 16:59
Зараз обговорювати ціни на нерухомість в Україні - не на часі. Після війни поговоримо.
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Додано: Сер 23 лис, 2022 18:00
airmax78 написав:
Зараз обговорювати ціни на нерухомість в Україні - не на часі. Після війни поговоримо.
Цены можно и нужно обговаривать.
Другое дело, что позиция продавца в нынешние времена весьма слабая и в ближайшей перспективе не видно возможностей для ее усиления.
По сути, в заведомо проигрышной шахматной позиции вы предложили окружающим снести все фигуры с доски и отложить ее в чулан подальше.
А ведь добрый реус бросал вам спасательный круг...
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Додано: Сер 23 лис, 2022 18:13
Нормальная позиция. Выгодная. У меня завтра просмотр даже не отменили
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