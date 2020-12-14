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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10441104421044310444

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 18:26

  airmax78 написав:Зараз обговорювати ціни на нерухомість в Україні - не на часі. Після війни поговоримо.

Тоді готових поговорити про ціну квіточки буде ще менше.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 18:27

  Bolt написав:Ціни на нерухомість Ракетою вгору😳

у Львові також
https://www.bbc.com/news/world-europe-63729427
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 18:28

  flyman написав:Якраз хрущі переживуть, будувалися воно "клятим совком" в умовах холодної війни.
А от як бути в 25 поверхових термітниках?

За цоколь і кавалірки не переживай, там низькоповерхова забудова.
Нема газу, але може то і на ліпше.

В моєму термітнику все працює: ліфт катається, насоси качають, живлення по 7 кВт на квартиру залишилось. Але радощів немає з цього приводу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 19:02

  airmax78 написав:Зараз обговорювати ціни на нерухомість в Україні - не на часі. Після війни поговоримо.

Эйр не сдастся без боя©
Мизантрóп
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