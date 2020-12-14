Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 лис, 2022 18:26
airmax78 написав:
Зараз обговорювати ціни на нерухомість в Україні - не на часі. Після війни поговоримо.
Тоді готових поговорити про ціну квіточки буде ще менше.
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Додано: Сер 23 лис, 2022 18:27
Bolt написав:
Ціни на нерухомість Ракетою вгору😳
у Львові також
https://www.bbc.com/news/world-europe-63729427
flyman
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Додано: Сер 23 лис, 2022 18:28
flyman написав:
Якраз хрущі переживуть, будувалися воно "клятим совком" в умовах холодної війни.
А от як бути в 25 поверхових термітниках?
За цоколь і кавалірки не переживай, там низькоповерхова забудова.
Нема газу, але може то і на ліпше.
В моєму термітнику все працює: ліфт катається, насоси качають, живлення по 7 кВт на квартиру залишилось. Але радощів немає з цього приводу.
airmax78
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Додано: Сер 23 лис, 2022 19:02
airmax78 написав:
Зараз обговорювати ціни на нерухомість в Україні - не на часі. Після війни поговоримо.
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