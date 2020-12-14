Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Попит упав до мінімума, так! Барака писав, що кількість угод зменшилась в 8 разів, тобто майже на порядок. Тому навіть ціни об,яв не є об,єктивними (вибачте за тавтологію). Це "хотелки".
барабашов написав:Про покупки в низовом сегменте что то на ветке давно никто не отписывался, понятно что не под инвестиции, а под засол или себе.
З таких інвешторів у нас лише Флай, який вже засолив бучанський цоколь і жулянську кавалірку-самодуб. Він чомусь мовчить, в своєму лісовому селі. Очевидно, в погребі-бонбосховищі відсутній інтернет((((
"Хрущі" біля метро - не на часі, абсолютно. Ціна на них ще впаде, не меньш 1,5 раза від 2021
Якраз хрущі переживуть, будувалися воно "клятим совком" в умовах холодної війни. А от як бути в 25 поверхових термітниках?
За цоколь і кавалірки не переживай, там низькоповерхова забудова. Нема газу, але може то і на ліпше.
Відсутність газа - це плюс! Економія 28 грн/міс. Можна розбагатіти і купити чергову хату в лісовому селі за 100 км від Києва))))
beee написав:Нормальная позиция. Выгодная. У меня завтра просмотр даже не отменили
Визначся - ти сидиш в Польщі, чи під ракетними ударами водиш пішки клієнтів на 21-й поверх новобуду?