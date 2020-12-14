Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Якраз хрущі переживуть, будувалися воно "клятим совком" в умовах холодної війни. А от як бути в 25 поверхових термітниках?
За цоколь і кавалірки не переживай, там низькоповерхова забудова. Нема газу, але може то і на ліпше.
В моєму термітнику все працює: ліфт катається, насоси качають, живлення по 7 кВт на квартиру залишилось. Але радощів немає з цього приводу .
Откуда там 7квт на хату? Генератор на базе двигателя от ИЛ-76 во дворе поставили? И какая дифференциация мощности ЭЭ на входе в прелесть от метража - если 1К 50 метров - 7квт и если 6К 350 метров - тоже 7квт???
flyman написав:Якраз хрущі переживуть, будувалися воно "клятим совком" в умовах холодної війни. А от як бути в 25 поверхових термітниках?
За цоколь і кавалірки не переживай, там низькоповерхова забудова. Нема газу, але може то і на ліпше.
В моєму термітнику все працює: ліфт катається, насоси качають, живлення по 7 кВт на квартиру залишилось. Але радощів немає з цього приводу .
Откуда там 7квт на хату? Генератор на базе двигателя от ИЛ-76 во дворе поставили? И какая дифференциация мощности ЭЭ на входе в прелесть от метража - если 1К 50 метров - 7квт и если 6К 350 метров - тоже 7квт???
На будинок генератор в пару сот кВт, але все одно думаю 7 кВт на квартиру це не у випадку всі разом одразу на всі 7. Ніхто не буде заморочуватися на метраж. На освітлення, зв'язок і чай закип'ятити хвате
airmax78 написав:В моєму термітнику все працює: ліфт катається, насоси качають, живлення по 7 кВт на квартиру залишилось. Але радощів немає з цього приводу .
Откуда там 7квт на хату? Генератор на базе двигателя от ИЛ-76 во дворе поставили? И какая дифференциация мощности ЭЭ на входе в прелесть от метража - если 1К 50 метров - 7квт и если 6К 350 метров - тоже 7квт???
На будинок генератор в пару сот кВт, але все одно думаю 7 кВт на квартиру це не у випадку всі разом одразу на всі 7. Ніхто не буде заморочуватися на метраж. На освітлення, зв'язок і чай закип'ятити хвате
Закип'ятити електрочайник - потрібно 2,5 кВт. Великий ЖК - мінімум 400 квартир, лише на чайники потрібно 1000 кВт. Це вже потрібен здоровенний генератор, типу залізничного вагону. Генератор "в пару сот киловат" - це будка розміром з вантажний автомобіль, яка торохтить так гучно, що чутно за километр.
В радянському житлі енергопостачання з розрахунку 1,5 кВт/квартира.
Одеський балабол з гуманітарною освітою, з Канади вішає локшину на вуші простакам, а вони вірять.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 23 лис, 2022 22:29, всього редагувалось 1 раз.
Там є якась методика розрахунку доступної потужності. Тут Микола був - він би краще розповів деталі. Але не передбачається що всі разом увімкнуть все і на повну потужність. Проте в нас є чисті 7 кВт на квартиру + ліфт + насоси та освітлення МОПів. Фуфєл я би Реусу не пропонував - в мене все по-чесному.
flyman написав:Якраз хрущі переживуть, будувалися воно "клятим совком" в умовах холодної війни. А от як бути в 25 поверхових термітниках?
За цоколь і кавалірки не переживай, там низькоповерхова забудова. Нема газу, але може то і на ліпше.
В моєму термітнику все працює: ліфт катається, насоси качають, живлення по 7 кВт на квартиру залишилось. Але радощів немає з цього приводу.
Радощів немає, тому що все це існує лише в твоїй фантазії. Насправді ж потенційні покупани змушені пішки в темряві підніматись на 21-й поверх, що не додає їм ентузіазму стосовно купівлі "прелєсці")))) Якщо десь поруч прилетить і гупне рокета (від московитів, не від трибеки), то віртуальні покупани без ліфта злітають вниз з 21-го поверху за 2 хвилини))))
Як з працевлаштуванням? Ще є вакансії в Hefer?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 23 лис, 2022 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Закип'ятити електрочайник - потрібно 2,5 кВт. Великий ЖК - мінімум 400 квартир, лише на чайники потрібно 1000 кВт. Це вже потрібен здоровенний генератор, типу залізничного вагону. Генератор "в пару сот киловат" - це будка розміром з вантажний автомобіль, яка торохтить так гучно, що чутно за километр.
Одеський балабол з гуманітарною освітою, з Канади вішає локшину на вуші простакам, а вони вірять.
Вм далекі від енергопостачання тому відразу робите хибні виводи. Яка вірогідність що 400 квартир разом увімкнуть чайники? А 200? А 20? Тому на чайники на 400 квартир може вистачити 20 кВт потужності (жартую, але логіка саме така).