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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10442104431044410445>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 18:26

  airmax78 написав:Зараз обговорювати ціни на нерухомість в Україні - не на часі. Після війни поговоримо.

Тоді готових поговорити про ціну квіточки буде ще менше.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 18:27

  Bolt написав:Ціни на нерухомість Ракетою вгору😳

у Львові також
https://www.bbc.com/news/world-europe-63729427
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 18:28

  flyman написав:Якраз хрущі переживуть, будувалися воно "клятим совком" в умовах холодної війни.
А от як бути в 25 поверхових термітниках?

За цоколь і кавалірки не переживай, там низькоповерхова забудова.
Нема газу, але може то і на ліпше.

В моєму термітнику все працює: ліфт катається, насоси качають, живлення по 7 кВт на квартиру залишилось. Але радощів немає з цього приводу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 19:02

  airmax78 написав:Зараз обговорювати ціни на нерухомість в Україні - не на часі. Після війни поговоримо.

Эйр не сдастся без боя©
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 21:54

  airmax78 написав:
  flyman написав:Якраз хрущі переживуть, будувалися воно "клятим совком" в умовах холодної війни.
А от як бути в 25 поверхових термітниках?

За цоколь і кавалірки не переживай, там низькоповерхова забудова.
Нема газу, але може то і на ліпше.

В моєму термітнику все працює: ліфт катається, насоси качають, живлення по 7 кВт на квартиру залишилось. Але радощів немає з цього приводу .

Откуда там 7квт на хату? Генератор на базе двигателя от ИЛ-76 во дворе поставили? И какая дифференциация мощности ЭЭ на входе в прелесть от метража - если 1К 50 метров - 7квт и если 6К 350 метров - тоже 7квт???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 21:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:Якраз хрущі переживуть, будувалися воно "клятим совком" в умовах холодної війни.
А от як бути в 25 поверхових термітниках?

За цоколь і кавалірки не переживай, там низькоповерхова забудова.
Нема газу, але може то і на ліпше.

В моєму термітнику все працює: ліфт катається, насоси качають, живлення по 7 кВт на квартиру залишилось. Але радощів немає з цього приводу .

Откуда там 7квт на хату? Генератор на базе двигателя от ИЛ-76 во дворе поставили? И какая дифференциация мощности ЭЭ на входе в прелесть от метража - если 1К 50 метров - 7квт и если 6К 350 метров - тоже 7квт???
На будинок генератор в пару сот кВт, але все одно думаю 7 кВт на квартиру це не у випадку всі разом одразу на всі 7.
Ніхто не буде заморочуватися на метраж. На освітлення, зв'язок і чай закип'ятити хвате
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 22:13

  Faceless написав:
барабашов написав:
  airmax78 написав:В моєму термітнику все працює: ліфт катається, насоси качають, живлення по 7 кВт на квартиру залишилось. Але радощів немає з цього приводу .

Откуда там 7квт на хату? Генератор на базе двигателя от ИЛ-76 во дворе поставили? И какая дифференциация мощности ЭЭ на входе в прелесть от метража - если 1К 50 метров - 7квт и если 6К 350 метров - тоже 7квт???
На будинок генератор в пару сот кВт, але все одно думаю 7 кВт на квартиру це не у випадку всі разом одразу на всі 7.
Ніхто не буде заморочуватися на метраж. На освітлення, зв'язок і чай закип'ятити хвате

Закип'ятити електрочайник - потрібно 2,5 кВт.
Великий ЖК - мінімум 400 квартир, лише на чайники потрібно 1000 кВт.
Це вже потрібен здоровенний генератор, типу залізничного вагону.
Генератор "в пару сот киловат" - це будка розміром з вантажний автомобіль, яка торохтить так гучно, що чутно за километр.

В радянському житлі енергопостачання з розрахунку 1,5 кВт/квартира.

Одеський балабол з гуманітарною освітою, з Канади вішає локшину на вуші простакам, а вони вірять.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 23 лис, 2022 22:29, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 22:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Там є якась методика розрахунку доступної потужності. Тут Микола був - він би краще розповів деталі. Але не передбачається що всі разом увімкнуть все і на повну потужність. Проте в нас є чисті 7 кВт на квартиру + ліфт + насоси та освітлення МОПів. Фуфєл я би Реусу не пропонував - в мене все по-чесному.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 22:19

  airmax78 написав:
  flyman написав:Якраз хрущі переживуть, будувалися воно "клятим совком" в умовах холодної війни.
А от як бути в 25 поверхових термітниках?

За цоколь і кавалірки не переживай, там низькоповерхова забудова.
Нема газу, але може то і на ліпше.

В моєму термітнику все працює: ліфт катається, насоси качають, живлення по 7 кВт на квартиру залишилось. Але радощів немає з цього приводу.

Радощів немає, тому що все це існує лише в твоїй фантазії.
Насправді ж потенційні покупани змушені пішки в темряві підніматись на 21-й поверх, що не додає їм ентузіазму стосовно купівлі "прелєсці"))))
Якщо десь поруч прилетить і гупне рокета (від московитів, не від трибеки), то віртуальні покупани без ліфта злітають вниз з 21-го поверху за 2 хвилини))))

Як з працевлаштуванням?
Ще є вакансії в Hefer?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 23 лис, 2022 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 22:23

  Frant написав:Закип'ятити електрочайник - потрібно 2,5 кВт.
Великий ЖК - мінімум 400 квартир, лише на чайники потрібно 1000 кВт.
Це вже потрібен здоровенний генератор, типу залізничного вагону.
Генератор "в пару сот киловат" - це будка розміром з вантажний автомобіль, яка торохтить так гучно, що чутно за километр.

Одеський балабол з гуманітарною освітою, з Канади вішає локшину на вуші простакам, а вони вірять.

Вм далекі від енергопостачання тому відразу робите хибні виводи. Яка вірогідність що 400 квартир разом увімкнуть чайники? А 200? А 20? Тому на чайники на 400 квартир може вистачити 20 кВт потужності (жартую, але логіка саме така).
airmax78
 
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