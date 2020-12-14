Frant написав:Faceless написав:На будинок генератор в пару сот кВт, але все одно думаю 7 кВт на квартиру це не у випадку всі разом одразу на всі 7.барабашов написав:Откуда там 7квт на хату? Генератор на базе двигателя от ИЛ-76 во дворе поставили? И какая дифференциация мощности ЭЭ на входе в прелесть от метража - если 1К 50 метров - 7квт и если 6К 350 метров - тоже 7квт???
Ніхто не буде заморочуватися на метраж. На освітлення, зв'язок і чай закип'ятити хвате
Закип'ятити електрочайник - потрібно 2,5 кВт.
Великий ЖК - мінімум 400 квартир, лише на чайники потрібно 1000 кВт.
Це вже потрібен здоровенний генератор, типу залізничного вагону.
Генератор "в пару сот киловат" - це будка розміром з вантажний автомобіль, яка торохтить так гучно, що чутно за километр.
Одеський балабол з гуманітарною освітою, з Канади вішає локшину на вуші простакам, а вони вірять.
залежить з якою швидкістю кип"ятити і скільки