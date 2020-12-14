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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10442104431044410445

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 22:25

  Frant написав:
  Faceless написав:
барабашов написав:Откуда там 7квт на хату? Генератор на базе двигателя от ИЛ-76 во дворе поставили? И какая дифференциация мощности ЭЭ на входе в прелесть от метража - если 1К 50 метров - 7квт и если 6К 350 метров - тоже 7квт???
На будинок генератор в пару сот кВт, але все одно думаю 7 кВт на квартиру це не у випадку всі разом одразу на всі 7.
Ніхто не буде заморочуватися на метраж. На освітлення, зв'язок і чай закип'ятити хвате

Закип'ятити електрочайник - потрібно 2,5 кВт.
Великий ЖК - мінімум 400 квартир, лише на чайники потрібно 1000 кВт.
Це вже потрібен здоровенний генератор, типу залізничного вагону.
Генератор "в пару сот киловат" - це будка розміром з вантажний автомобіль, яка торохтить так гучно, що чутно за километр.

Одеський балабол з гуманітарною освітою, з Канади вішає локшину на вуші простакам, а вони вірять.

залежить з якою швидкістю кип"ятити і скільки
https://kuryliak.pp.ua/js/calc/voda.php
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 22:41

Електрогенератор шведського виробництва, 1МВ.
11 тонн плюс 2 тонни солярки в баку.
Цікаво, де він стоїть?
На даху акромаксової прелєсці?
Вертольотом піднімали????


https://fogo.ua/produkcija/dizelna-elek ... t-1300-ss/
1 мегаватт на 400 квартир - це 2,5 кВт. Ліфти, освітлення МОПів - з'їдять частину потужності, залишиться 1,5 кВт,як у "хрущах". Жодних електроплити і теплих підлог!
Тим не менш, рахуємо!

Витрата солярки 135 л/година при 50% навантаженні, тобто 7000 грн/година!!!!
При повному навантаженні 270 л/14000 грн/година!!!!
За добу 336000 грн лише на солярку!
За місяць з квартири 25200 грн на електроенергію лише за солярку! А плата за оренду чи купівлю генератора, а ЗП обслуговуючому персоналу????


А написав би екс-менеджер КГСа, що поставили електрогенератор на квартиру 0,5 кВт, аби ліфти працювали і освітлення блимало - було би правдоподібно.
Спалився, балабол.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 24 лис, 2022 06:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 00:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Генератор на будинок із 100 квартир досить 50 кВт - але є 2 нюанси
1) електроплити, духовки, пилососи , бойлери - нафіг зразу
2) якщо хочеться всього і відразу - то може і 200 кВт не вистачити)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 00:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

25 этажей. 70 квартир.
многие жк уже занимаются монтажом (естественно новострои)
ИТП, насосные, лифты - базовые нужды.
У каждого наверное уже: инвертор 12/220 и пара АКБ
Печка для готовки

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beee
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 00:37

  beee написав:25 этажей. 70 квартир.
многие жк уже занимаются монтажом (естественно новострои)
ИТП, насосные, лифты - базовые нужды.
У каждого наверное уже: инвертор 12/220 и пара АКБ
Печка для готовки

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Наша нація непереможна!
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 06:55

  cherchiltank написав:Генератор на будинок із 100 квартир досить 50 кВт - але є 2 нюанси
1) електроплити, духовки, пилососи , бойлери - нафіг зразу
2) якщо хочеться всього і відразу - то може і 200 кВт не вистачити)

Без бойлерів,електроплити і теплої підлоги - деякі українські баби не можуть жити. І деякі чоловіки також!

Тому такі проблеми з електроенергією. Якби звіздота реально економила, готувала їжу на газу івідключила би бойлери і електрообігрів - вистачило би тієї генерації, що є, на всіх.

Вихід простий.
Треба піднімати ціну на електроенергію. В 10 разів, до європейського рівня.
Особливо в новобудах. Так прийнято в усьому світі!

Генерація, транспортування і розподіл електроенергії - це вам не язиком пашталакати про абищо! Потрібно мати інфраструктуру і штат повноціннх грамотних спеціалістів з технічною освітою, а не гуманітаріїв, не кумів і племінників, як це загальноприйнято серед укро-бидло-їліти!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 24 лис, 2022 07:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 07:09

  beee написав:25 этажей. 70 квартир.
многие жк уже занимаются монтажом (естественно новострои)
ИТП, насосные, лифты - базовые нужды.
У каждого наверное уже: инвертор 12/220 и пара АКБ
Печка для готовки

"Хрущеізація" новобудів??)))
Далеко не кожен новобуд може собі дозволити купити генератор хоча би на 50 кВт, забезпечувати його соляркою і платити ЗП обслузі. Більшість новобуду - економ, люди рахують кожну гривню зараз.

Тому багато кому прийдеться ходити пішки на 21-й поверх, і щоденно.

П.С. Як там з установкою мегаватних генераторів на їлітні новобуди? Багато вже поставили наші багачі?
"Фізик-теоретиг", ти навіть не зрозумів,що електрогенератора на солярці вистачить лише на аварійне освітлення і на зарядку телефонів і ноутбуків. Навіть роботу ліфтів забезпечити проблемно - вельми дорога електроенергія, і слід проводити окрему електропроводку для ліфтів, щоб мешканці їлітних новобудів не могли спалити електрогенератор своїми бойлерами і теплими підлогами. А вони це зроблять, 100%.

П.С.С. Війна показала, що не варто будувати будинки вище 10-поверхів. Краще з газом, ніж з електроплитами!
Тобто СССРівської висотні стандарти домобудівнмцтва - виникли не просто так.
Цікаво, чи зрозуміє це укро-їліта?
Вона реально тупа, на превеликий жаль
Frant
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