Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Откуда там 7квт на хату? Генератор на базе двигателя от ИЛ-76 во дворе поставили? И какая дифференциация мощности ЭЭ на входе в прелесть от метража - если 1К 50 метров - 7квт и если 6К 350 метров - тоже 7квт???
На будинок генератор в пару сот кВт, але все одно думаю 7 кВт на квартиру це не у випадку всі разом одразу на всі 7. Ніхто не буде заморочуватися на метраж. На освітлення, зв'язок і чай закип'ятити хвате
Закип'ятити електрочайник - потрібно 2,5 кВт. Великий ЖК - мінімум 400 квартир, лише на чайники потрібно 1000 кВт. Це вже потрібен здоровенний генератор, типу залізничного вагону. Генератор "в пару сот киловат" - це будка розміром з вантажний автомобіль, яка торохтить так гучно, що чутно за километр.
Одеський балабол з гуманітарною освітою, з Канади вішає локшину на вуші простакам, а вони вірять.
Витрата солярки 135 л/година при 50% навантаженні, тобто 7000 грн/година!!!! При повному навантаженні 270 л/14000 грн/година!!!! За добу 336000 грн лише на солярку! За місяць з квартири 25200 грн на електроенергію лише за солярку! А плата за оренду чи купівлю генератора, а ЗП обслуговуючому персоналу????
А написав би екс-менеджер КГСа, що поставили електрогенератор на квартиру 0,5 кВт, аби ліфти працювали і освітлення блимало - було би правдоподібно. Спалився, балабол.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 24 лис, 2022 06:51, всього редагувалось 1 раз.
cherchiltank написав:Генератор на будинок із 100 квартир досить 50 кВт - але є 2 нюанси 1) електроплити, духовки, пилососи , бойлери - нафіг зразу 2) якщо хочеться всього і відразу - то може і 200 кВт не вистачити)
Без бойлерів,електроплити і теплої підлоги - деякі українські баби не можуть жити. І деякі чоловіки також!
Тому такі проблеми з електроенергією. Якби звіздота реально економила, готувала їжу на газу івідключила би бойлери і електрообігрів - вистачило би тієї генерації, що є, на всіх.
Вихід простий. Треба піднімати ціну на електроенергію. В 10 разів, до європейського рівня. Особливо в новобудах. Так прийнято в усьому світі!
Генерація, транспортування і розподіл електроенергії - це вам не язиком пашталакати про абищо! Потрібно мати інфраструктуру і штат повноціннх грамотних спеціалістів з технічною освітою, а не гуманітаріїв, не кумів і племінників, як це загальноприйнято серед укро-бидло-їліти!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 24 лис, 2022 07:22, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:25 этажей. 70 квартир. многие жк уже занимаются монтажом (естественно новострои) ИТП, насосные, лифты - базовые нужды. У каждого наверное уже: инвертор 12/220 и пара АКБ Печка для готовки
"Хрущеізація" новобудів??))) Далеко не кожен новобуд може собі дозволити купити генератор хоча би на 50 кВт, забезпечувати його соляркою і платити ЗП обслузі. Більшість новобуду - економ, люди рахують кожну гривню зараз.
Тому багато кому прийдеться ходити пішки на 21-й поверх, і щоденно.
П.С. Як там з установкою мегаватних генераторів на їлітні новобуди? Багато вже поставили наші багачі? "Фізик-теоретиг", ти навіть не зрозумів,що електрогенератора на солярці вистачить лише на аварійне освітлення і на зарядку телефонів і ноутбуків. Навіть роботу ліфтів забезпечити проблемно - вельми дорога електроенергія, і слід проводити окрему електропроводку для ліфтів, щоб мешканці їлітних новобудів не могли спалити електрогенератор своїми бойлерами і теплими підлогами. А вони це зроблять, 100%.
П.С.С. Війна показала, що не варто будувати будинки вище 10-поверхів. Краще з газом, ніж з електроплитами! Тобто СССРівської висотні стандарти домобудівнмцтва - виникли не просто так. Цікаво, чи зрозуміє це укро-їліта? Вона реально тупа, на превеликий жаль
Непонятно как вы собираетесь разделить питание квартир и лифтов с освещением этой эвакуационной лестницы Или ввод в дом - и 1 фаза пошла на технужды, а 2 - на запитку квартир, вот к первой генератор и подключается(повышающие давление воды насосы тоже, котельная само собой). На полностью электрифицированную свечку генератор надо армейский, хотя бы древний в кунге на базе ЗИЛ-157 в составе батальона или полка связи и РЭБ(или ПВО - но не сильно в этом силён)
барабашов написав:Непонятно как вы собираетесь разделить питание квартир и лифтов с освещением этой эвакуационной лестницы Или ввод в дом - и 1 фаза пошла на технужды, а 2 - на запитку квартир, вот к первой генератор и подключается(повышающие давление воды насосы тоже, котельная само собой). На полностью электрифицированную свечку генератор надо армейский, хотя бы древний в кунге на базе ЗИЛ-157 в составе батальона или полка связи и РЭБ(или ПВО - но не сильно в этом силён)
Данные группы подключены отдельно от квартир. Схему не видел. Реализует УК