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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10442104431044410445

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 00:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

25 этажей. 70 квартир.
многие жк уже занимаются монтажом (естественно новострои)
ИТП, насосные, лифты - базовые нужды.
У каждого наверное уже: инвертор 12/220 и пара АКБ
Печка для готовки

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beee
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 00:37

  beee написав:25 этажей. 70 квартир.
многие жк уже занимаются монтажом (естественно новострои)
ИТП, насосные, лифты - базовые нужды.
У каждого наверное уже: инвертор 12/220 и пара АКБ
Печка для готовки

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Наша нація непереможна!
flyman
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2
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 07:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не сильно дороже, чем по платежке.
360 часов*5литров в час *50грн =90 000 грн/100 квартир = 900 грн мес
Для лифтов мощность учтена

В пандемию, когда не работали спортзалы, я ходил пешком на 25 этаж несколько раз в день.
Привыкаешь ко всему.
няня детей, ей за 60 лет, никогда не пользуется лифтом Зображення
beee
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 07:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Непонятно как вы собираетесь разделить питание квартир и лифтов с освещением этой эвакуационной лестницы
Или ввод в дом - и 1 фаза пошла на технужды, а 2 - на запитку квартир, вот к первой генератор и подключается(повышающие давление воды насосы тоже, котельная само собой).
На полностью электрифицированную свечку генератор надо армейский, хотя бы древний в кунге на базе ЗИЛ-157 в составе батальона или полка связи и РЭБ(или ПВО - но не сильно в этом силён)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 09:32

  барабашов написав:Непонятно как вы собираетесь разделить питание квартир и лифтов с освещением этой эвакуационной лестницы
Или ввод в дом - и 1 фаза пошла на технужды, а 2 - на запитку квартир, вот к первой генератор и подключается(повышающие давление воды насосы тоже, котельная само собой).
На полностью электрифицированную свечку генератор надо армейский, хотя бы древний в кунге на базе ЗИЛ-157 в составе батальона или полка связи и РЭБ(или ПВО - но не сильно в этом силён)

Данные группы подключены отдельно от квартир.
Схему не видел. Реализует УК
beee
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 10:07

  beee написав:Не сильно дороже, чем по платежке.
360 часов*5литров в час *50грн =90 000 грн/100 квартир = 900 грн мес
Для лифтов мощность учтена

В пандемию, когда не работали спортзалы, я ходил пешком на 25 этаж несколько раз в день.
Привыкаешь ко всему.
няня детей, ей за 60 лет, никогда не пользуется лифтом Зображення


360 часов это 12 часов в сутки. У вас какой график работы генератора?
Интервал замены масла для генератора смотрели?? Пусковые токи електромоторов в 4_7 выше номинальной мощности.
А мощность для квартир где будете брать. Вода от водоканала поступает?
maza5
 
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