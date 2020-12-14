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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10443104441044510446>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 00:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

25 этажей. 70 квартир.
многие жк уже занимаются монтажом (естественно новострои)
ИТП, насосные, лифты - базовые нужды.
У каждого наверное уже: инвертор 12/220 и пара АКБ
Печка для готовки

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beee
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 00:37

  beee написав:25 этажей. 70 квартир.
многие жк уже занимаются монтажом (естественно новострои)
ИТП, насосные, лифты - базовые нужды.
У каждого наверное уже: инвертор 12/220 и пара АКБ
Печка для готовки

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Наша нація непереможна!
flyman
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2
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 07:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не сильно дороже, чем по платежке.
360 часов*5литров в час *50грн =90 000 грн/100 квартир = 900 грн мес
Для лифтов мощность учтена

В пандемию, когда не работали спортзалы, я ходил пешком на 25 этаж несколько раз в день.
Привыкаешь ко всему.
няня детей, ей за 60 лет, никогда не пользуется лифтом Зображення
beee
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 07:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Непонятно как вы собираетесь разделить питание квартир и лифтов с освещением этой эвакуационной лестницы
Или ввод в дом - и 1 фаза пошла на технужды, а 2 - на запитку квартир, вот к первой генератор и подключается(повышающие давление воды насосы тоже, котельная само собой).
На полностью электрифицированную свечку генератор надо армейский, хотя бы древний в кунге на базе ЗИЛ-157 в составе батальона или полка связи и РЭБ(или ПВО - но не сильно в этом силён)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 09:32

  барабашов написав:Непонятно как вы собираетесь разделить питание квартир и лифтов с освещением этой эвакуационной лестницы
Или ввод в дом - и 1 фаза пошла на технужды, а 2 - на запитку квартир, вот к первой генератор и подключается(повышающие давление воды насосы тоже, котельная само собой).
На полностью электрифицированную свечку генератор надо армейский, хотя бы древний в кунге на базе ЗИЛ-157 в составе батальона или полка связи и РЭБ(или ПВО - но не сильно в этом силён)

Данные группы подключены отдельно от квартир.
Схему не видел. Реализует УК
beee
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 10:07

  beee написав:Не сильно дороже, чем по платежке.
360 часов*5литров в час *50грн =90 000 грн/100 квартир = 900 грн мес
Для лифтов мощность учтена

В пандемию, когда не работали спортзалы, я ходил пешком на 25 этаж несколько раз в день.
Привыкаешь ко всему.
няня детей, ей за 60 лет, никогда не пользуется лифтом Зображення


360 часов это 12 часов в сутки. У вас какой график работы генератора?
Интервал замены масла для генератора смотрели?? Пусковые токи електромоторов в 4_7 выше номинальной мощности.
А мощность для квартир где будете брать. Вода от водоканала поступает?
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 11:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Да 12 часов в сутки.
Монтаж обязательно с обслуживанием. Домов жк несколько, обслуживанием будет заниматься УК. Пусковые - учтены.
Мощности для квартир - нигде. Для этого ждут помощи от КМДА. Вода от водоканала.
beee
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 12:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Смішно виглядає, як наш блазень-дохтур, що ніколи не бачив промислових генераторів, які давно є і у БЦ, намагається щось собі вигадувати.
У нас теж планують купувати, замовили проєкт, орієнтовно генератор на 150 кВт
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 12:34

  Faceless написав:Смішно виглядає, як наш блазень-дохтур, що ніколи не бачив промислових генераторів, які давно є і у БЦ, намагається щось собі вигадувати.
У нас теж планують купувати, замовили проєкт, орієнтовно генератор на 150 кВт

Аренда в наших бизнес-центрах, а особенно моллах, гораздо выше за метр чем в ЕС не в самых центрОвых ТЦ, поэтому можно для бесперебойной работы центра купить за поллямагривен и генератор на возможные перебои с ЭЭ.
Нынешние косяки никакой дизель-генератор «В КУНГЕ» не покроет
Нужен именно дизель-генератор «В ВАГОНЕ» или полноценный энергопоезд
Цену ЭЭ от такого энергопоезда или кунга при цене соляры выше полтинника посчитайте сами
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 24 лис, 2022 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 12:40

  Frant написав:
  Faceless написав:Смішно виглядає, як наш блазень-дохтур, що ніколи не бачив промислових генераторів, які давно є і у БЦ, намагається щось собі вигадувати.
У нас теж планують купувати, замовили проєкт, орієнтовно генератор на 150 кВт

Пояснюю туповатому Феслесу, з цифрами і розрахунками:

150 кВт на 400 квартир - це нуль, ніщо. Лише аварійне освітлення і ліфти і ноутбуки.

Електрогенератор шведського виробництва, 1МВ.
11 тонн плюс 2 тонни солярки в баку.
Цікаво, де він стоїть?
На даху аеромаксової прелєсці?
Вертольотом піднімали????


https://fogo.ua/produkcija/dizelna-elek ... t-1300-ss/
1 мегаватт на 400 квартир - це 2,5 кВт. Ліфти, освітлення МОПів - з'їдять частину потужності, залишиться 1,5 кВт,як у "хрущах".
Тим не менш, рахуємо!

Витрата солярки 135 л/година при 50% навантаженні, тобто 7000 грн/година!!!!
При повному навантаженні 270 л/14000 грн/година!!!!
За добу 336000 грн лише на солярку!
За місяць з квартири 25200 грн на електроенергію лише за солярку! А плата за оренду чи купівлю генератора, а ЗП обслуговуючому персоналу????


А написав би екс-менеджер КГСа, що поставили електрогенератор на квартиру 0,5 кВт, аби ліфти працювали і освітлення блимало - було би правдоподібно.
Спалився, балабол.

120 кВт на 1 вантажний ліфт, насоси, відеоспостереження та освітлення МОПів + 15 квартир. Ще думаємо чи ми не переборщили з потужністю. Але вирішили нехай краще буде якийсь запас.
Витрати - 20-25л дизеля на годину. Стоїть в паркінгу.
PS Розумію, що рішення таке собі і з фінансової точки зори і з точки зору технічної реалізації: то в нас є і місце куди може заїхати заправщик і технічна можливість підключення. Не факт що таке можна зробити скрізь навіть за наявності грошей.
airmax78
 
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