25 этажей. 70 квартир.
многие жк уже занимаются монтажом (естественно новострои)
ИТП, насосные, лифты - базовые нужды.
У каждого наверное уже: инвертор 12/220 и пара АКБ
Печка для готовки
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Додано: Чет 24 лис, 2022 00:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
25 этажей. 70 квартир.
многие жк уже занимаются монтажом (естественно новострои)
ИТП, насосные, лифты - базовые нужды.
У каждого наверное уже: инвертор 12/220 и пара АКБ
Печка для готовки
Додано: Чет 24 лис, 2022 00:37
Додано: Чет 24 лис, 2022 07:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не сильно дороже, чем по платежке.
360 часов*5литров в час *50грн =90 000 грн/100 квартир = 900 грн мес
Для лифтов мощность учтена
В пандемию, когда не работали спортзалы, я ходил пешком на 25 этаж несколько раз в день.
Привыкаешь ко всему.
няня детей, ей за 60 лет, никогда не пользуется лифтом
Додано: Чет 24 лис, 2022 07:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Непонятно как вы собираетесь разделить питание квартир и лифтов с освещением этой эвакуационной лестницы
Или ввод в дом - и 1 фаза пошла на технужды, а 2 - на запитку квартир, вот к первой генератор и подключается(повышающие давление воды насосы тоже, котельная само собой).
На полностью электрифицированную свечку генератор надо армейский, хотя бы древний в кунге на базе ЗИЛ-157 в составе батальона или полка связи и РЭБ(или ПВО - но не сильно в этом силён)
Додано: Чет 24 лис, 2022 09:32
Данные группы подключены отдельно от квартир.
Схему не видел. Реализует УК
Додано: Чет 24 лис, 2022 10:07
360 часов это 12 часов в сутки. У вас какой график работы генератора?
Интервал замены масла для генератора смотрели?? Пусковые токи електромоторов в 4_7 выше номинальной мощности.
А мощность для квартир где будете брать. Вода от водоканала поступает?
Додано: Чет 24 лис, 2022 11:40
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Да 12 часов в сутки.
Монтаж обязательно с обслуживанием. Домов жк несколько, обслуживанием будет заниматься УК. Пусковые - учтены.
Мощности для квартир - нигде. Для этого ждут помощи от КМДА. Вода от водоканала.
Додано: Чет 24 лис, 2022 12:02
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Смішно виглядає, як наш блазень-дохтур, що ніколи не бачив промислових генераторів, які давно є і у БЦ, намагається щось собі вигадувати.
У нас теж планують купувати, замовили проєкт, орієнтовно генератор на 150 кВт
Додано: Чет 24 лис, 2022 12:34
Аренда в наших бизнес-центрах, а особенно моллах, гораздо выше за метр чем в ЕС не в самых центрОвых ТЦ, поэтому можно для бесперебойной работы центра купить за поллямагривен и генератор на возможные перебои с ЭЭ.
Нынешние косяки никакой дизель-генератор «В КУНГЕ» не покроет
Нужен именно дизель-генератор «В ВАГОНЕ» или полноценный энергопоезд
Цену ЭЭ от такого энергопоезда или кунга при цене соляры выше полтинника посчитайте сами
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 24 лис, 2022 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 лис, 2022 12:40
120 кВт на 1 вантажний ліфт, насоси, відеоспостереження та освітлення МОПів + 15 квартир. Ще думаємо чи ми не переборщили з потужністю. Але вирішили нехай краще буде якийсь запас.
Витрати - 20-25л дизеля на годину. Стоїть в паркінгу.
PS Розумію, що рішення таке собі і з фінансової точки зори і з точки зору технічної реалізації: то в нас є і місце куди може заїхати заправщик і технічна можливість підключення. Не факт що таке можна зробити скрізь навіть за наявності грошей.
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