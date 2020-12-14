|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 лис, 2022 12:55
барабашов написав: Faceless написав:
Смішно виглядає, як наш блазень-дохтур, що ніколи не бачив промислових генераторів, які давно є і у БЦ, намагається щось собі вигадувати.
У нас теж планують купувати, замовили проєкт, орієнтовно генератор на 150 кВт
Аренда в наших бизнес-центрах, а особенно моллах, гораздо выше за метр чем в ЕС не в самых центрОвых ТЦ, поэтому можно для бесперебойной работы центра купить за пару сотен всячески гривен и генератор на возможные перебои с ЭЭ.
Нынешние косяки никакой дизель-генератор «В КУНГЕ» не покроет
Нужен именно дизель-генератор «В ВАГОНЕ» или полноценный энергопоезд
Цену ЭЭ от такого энергопоезда или кунга при цене соляры выше полтинника посчитайте сами
Ці рішення - тільни на забезпечення найнеобхвднішого - насоси для води, частина ліфтів, базове освітлення, обладнання котельних. Тому ніякого енергопоїзда не треба, то тільки фратну в делірії то ввижається
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32306
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1359 раз.
- Подякували: 7625 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Чет 24 лис, 2022 13:14
Faceless л
Ну так я говорю - никакие утюги и духовки с тёплыми полами и чайниками этот генератор на базе пихла от трактора или малотоннажника не обеспечит
И освещение только точками и ЛЕД
Но есть ли защита от дурака если запитать по такой схеме квартиры по общей проводке?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2697
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 лис, 2022 13:16
Знайомі пишуть з Києва, що нема в них е.е. вже більше доби
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30073
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 2590 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 24 лис, 2022 13:31
flyman написав:
Знайомі пишуть з Києва, що нема в них е.е. вже більше доби
Нема электроэнергии, воды и отопления, если быть точным 24 часа 27 минут
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 904
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2104 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 24 лис, 2022 13:35
У меня в Днепре с шести утра вчера нет ЭЭ
Плановое отключение плавно перешло в ж..пу
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2697
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 лис, 2022 13:53
ramzes4 написав: flyman написав:
Знайомі пишуть з Києва, що нема в них е.е. вже більше доби
Нема электроэнергии, воды и отопления, если быть точным 24 часа 27 минут
В чаті ОСББ пишуть, що таке майже по всьому Києві
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30073
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 2590 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 24 лис, 2022 14:00
flyman написав: ramzes4 написав: flyman написав:
Знайомі пишуть з Києва, що нема в них е.е. вже більше доби
Нема электроэнергии, воды и отопления, если быть точным 24 часа 27 минут
В чаті ОСББ пишуть, що таке майже по всьому Києві
Будет дорожай
Так было смешно читать экспертов, которые почему-то решили что в таких условиях недвига может дорожать
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 279
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 лис, 2022 14:03
Феодал написав: flyman написав: ramzes4 написав:
Нема электроэнергии, воды и отопления, если быть точным 24 часа 27 минут
В чаті ОСББ пишуть, що таке майже по всьому Києві
Будет дорожай
Так было смешно читать экспертов, которые почему-то решили что в таких условиях недвига может дорожать
Наявність генератора дає Х2, а сонячної панелі Х3, якщо ще є супутниковий Інтернет, то Х4 до медіанної
Експерти поки що теж без е.е. та Інета. Треба почекати "художєствєнного свіста"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30073
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 2590 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 24 лис, 2022 14:13
flyman написав: Феодал написав: flyman написав:
В чаті ОСББ пишуть, що таке майже по всьому Києві
Будет дорожай
Так было смешно читать экспертов, которые почему-то решили что в таких условиях недвига может дорожать
Наявність генератора дає Х2, а сонячної панелі Х3, якщо ще є супутниковий Інтернет, то Х4 до медіанної
Тіко, що шпацерував по рідному селі, панельки стоять притрушені вранішнім снігом. Цікаво, скільки електрики вони зараз генерують?! 😼Хоча і без снігу, враховуючи щільну хмарність, думаю відсотків 10-15 виробляли від сонячного дня.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1380
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 лис, 2022 14:29
flyman написав: Феодал написав: ramzes4 написав:
Нема электроэнергии, воды и отопления, если быть точным 24 часа 27 минут
Будет дорожай
Так было смешно читать экспертов, которые почему-то решили что в таких условиях недвига может дорожать
Наявність генератора дає Х2, а сонячної панелі Х3, якщо ще є супутниковий Інтернет, то Х4 до медіанної
Експерти поки що теж без е.е. та Інета. Треба почекати "художєствєнного свіста"
Я вже мовчу про пошкоджені будинкі, на днях допомогав розгрібати все що лишилось від двокімнатної квартири пошкодженної в березні...
Мої щірі співчуття тим хто ведеться на ці розмови і біжить купляти по таких цінах
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 279
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23334
|14313109
|
|
|1112
|4942329
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4840
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|