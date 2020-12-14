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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10444104451044610447>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 12:55

  барабашов написав:
  Faceless написав:Смішно виглядає, як наш блазень-дохтур, що ніколи не бачив промислових генераторів, які давно є і у БЦ, намагається щось собі вигадувати.
У нас теж планують купувати, замовили проєкт, орієнтовно генератор на 150 кВт

Аренда в наших бизнес-центрах, а особенно моллах, гораздо выше за метр чем в ЕС не в самых центрОвых ТЦ, поэтому можно для бесперебойной работы центра купить за пару сотен всячески гривен и генератор на возможные перебои с ЭЭ.
Нынешние косяки никакой дизель-генератор «В КУНГЕ» не покроет
Нужен именно дизель-генератор «В ВАГОНЕ» или полноценный энергопоезд
Цену ЭЭ от такого энергопоезда или кунга при цене соляры выше полтинника посчитайте сами

Ці рішення - тільни на забезпечення найнеобхвднішого - насоси для води, частина ліфтів, базове освітлення, обладнання котельних. Тому ніякого енергопоїзда не треба, то тільки фратну в делірії то ввижається
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 13:14

Faceless л
Ну так я говорю - никакие утюги и духовки с тёплыми полами и чайниками этот генератор на базе пихла от трактора или малотоннажника не обеспечит
И освещение только точками и ЛЕД
Но есть ли защита от дурака если запитать по такой схеме квартиры по общей проводке?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 13:16

Знайомі пишуть з Києва, що нема в них е.е. вже більше доби
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 13:31

  flyman написав:Знайомі пишуть з Києва, що нема в них е.е. вже більше доби

Нема электроэнергии, воды и отопления, если быть точным 24 часа 27 минут 8)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 13:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У меня в Днепре с шести утра вчера нет ЭЭ
Плановое отключение плавно перешло в ж..пу
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 13:53

  ramzes4 написав:
  flyman написав:Знайомі пишуть з Києва, що нема в них е.е. вже більше доби

Нема электроэнергии, воды и отопления, если быть точным 24 часа 27 минут 8)

В чаті ОСББ пишуть, що таке майже по всьому Києві
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 14:00

  flyman написав:
  ramzes4 написав:
  flyman написав:Знайомі пишуть з Києва, що нема в них е.е. вже більше доби

Нема электроэнергии, воды и отопления, если быть точным 24 часа 27 минут 8)

В чаті ОСББ пишуть, що таке майже по всьому Києві

Будет дорожай
Так было смешно читать экспертов, которые почему-то решили что в таких условиях недвига может дорожать
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 14:03

  Феодал написав:
  flyman написав:
  ramzes4 написав:Нема электроэнергии, воды и отопления, если быть точным 24 часа 27 минут 8)

В чаті ОСББ пишуть, що таке майже по всьому Києві

Будет дорожай
Так было смешно читать экспертов, которые почему-то решили что в таких условиях недвига может дорожать

Наявність генератора дає Х2, а сонячної панелі Х3, якщо ще є супутниковий Інтернет, то Х4 до медіанної

Експерти поки що теж без е.е. та Інета. Треба почекати "художєствєнного свіста"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 14:13

  flyman написав:
  Феодал написав:
  flyman написав:В чаті ОСББ пишуть, що таке майже по всьому Києві

Будет дорожай
Так было смешно читать экспертов, которые почему-то решили что в таких условиях недвига может дорожать

Наявність генератора дає Х2, а сонячної панелі Х3, якщо ще є супутниковий Інтернет, то Х4 до медіанної

Тіко, що шпацерував по рідному селі, панельки стоять притрушені вранішнім снігом. Цікаво, скільки електрики вони зараз генерують?! 😼Хоча і без снігу, враховуючи щільну хмарність, думаю відсотків 10-15 виробляли від сонячного дня.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 14:29

  flyman написав:
  Феодал написав:
  ramzes4 написав:Нема электроэнергии, воды и отопления, если быть точным 24 часа 27 минут 8)


Будет дорожай
Так было смешно читать экспертов, которые почему-то решили что в таких условиях недвига может дорожать

Наявність генератора дає Х2, а сонячної панелі Х3, якщо ще є супутниковий Інтернет, то Х4 до медіанної

Експерти поки що теж без е.е. та Інета. Треба почекати "художєствєнного свіста"

Я вже мовчу про пошкоджені будинкі, на днях допомогав розгрібати все що лишилось від двокімнатної квартири пошкодженної в березні...
Мої щірі співчуття тим хто ведеться на ці розмови і біжить купляти по таких цінах
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