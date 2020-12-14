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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10444104451044610447

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 15:01

  flyman написав:
  ramzes4 написав:
  flyman написав:Знайомі пишуть з Києва, що нема в них е.е. вже більше доби
Нема электроэнергии, воды и отопления, если быть точным 24 часа 27 минут 8)

В чаті ОСББ пишуть, що таке майже по всьому Києві

Будет дорожай
Так было смешно читать экспертов, которые почему-то решили что в таких условиях недвига может дорожать

Каждый видит то, что хочет. Или умышленно манипулирует или дразнит, повторяя как заклинание сотни раз: конец, падение, обвал.
Писали о прогнозах после войны.
После.
beee
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 15:17

  beee написав:
  ramzes4 написав:
  flyman написав:Знайомі пишуть з Києва, що нема в них е.е. вже біВ чаті ОСББ пишуть, що таке майже по всьому Києві

Будет дорожай
Так было смешно читать экспертов, которые почему-то решили что в таких условиях недвига может дорожать

Каждый видит то, что хочет. Или умышленно манипулирует или дразнит, повторяя как заклинание сотни раз: конец, падение, обвал.
Писали о прогнозах после войны.
После.

Не думаю, що буде так, що весь КРЖН в темряві, і серед нього кілька островів світ по цінам січня 2022, а острови кілька іксів зверху
flyman
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  #<1 ... 10444104451044610447
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