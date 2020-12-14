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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 лис, 2022 15:01
flyman написав: ramzes4 написав: flyman написав:
Знайомі пишуть з Києва, що нема в них е.е. вже більше доби
Нема электроэнергии, воды и отопления, если быть точным 24 часа 27 минут
В чаті ОСББ пишуть, що таке майже по всьому Києві
Будет дорожай
Так было смешно читать экспертов, которые почему-то решили что в таких условиях недвига может дорожать
Каждый видит то, что хочет. Или умышленно манипулирует или дразнит, повторяя как заклинание сотни раз: конец, падение, обвал.
Писали о прогнозах после войны.
После.
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Додано: Чет 24 лис, 2022 15:17
beee написав: ramzes4 написав: flyman написав:
Знайомі пишуть з Києва, що нема в них е.е. вже біВ чаті ОСББ пишуть, що таке майже по всьому Києві
Будет дорожай
Так было смешно читать экспертов, которые почему-то решили что в таких условиях недвига может дорожать
Каждый видит то, что хочет. Или умышленно манипулирует или дразнит, повторяя как заклинание сотни раз: конец, падение, обвал.
Писали о прогнозах после войны.
После.
Не думаю, що буде так, що весь КРЖН в темряві, і серед нього кілька островів світ по цінам січня 2022, а острови кілька іксів зверху
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flyman
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