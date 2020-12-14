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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10444104451044610447

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 17:14

  Олежан написав:в моем комплексе в доме где есть свет сдают 2к за 1500 ойро. без торга

Сдал сегодня одно из паркомест. По довоенной цене в грн. В Одессе сдал 2 месяца назад - тоже по довоенной цене. Надо как-то оживить авто жены и перегнать его куда-нить в ипеня - освободить второе место.
В Изумрудном двуха за 1500 ойро - это жесть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 17:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Надо как-то оживить авто жены и перегнать его куда-нить в ипеня

может продать?
все равно стоит...теряет в стоимости
Олежан
 
Повідомлень: 849
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 17:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:В Изумрудном двуха за 1500 ойро - это жесть

зато тепло, светло, вода
оно того стоит
Олежан
 
Повідомлень: 849
З нами з: 01.12.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 88 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 18:49

  Олежан написав:в моем комплексе в доме где есть свет сдают 2к за 1500 ойро. без торга

"сдают 2к за 1500 ойро. без торга"
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdam ... PS0lB.html
за 1500 хуйойро :mrgreen:
Феодал
 
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