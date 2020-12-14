Сдал сегодня одно из паркомест. По довоенной цене в грн. В Одессе сдал 2 месяца назад - тоже по довоенной цене. Надо как-то оживить авто жены и перегнать его куда-нить в ипеня - освободить второе место.
В Изумрудном двуха за 1500 ойро - это жесть.
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Додано: Чет 24 лис, 2022 17:14
Сдал сегодня одно из паркомест. По довоенной цене в грн. В Одессе сдал 2 месяца назад - тоже по довоенной цене. Надо как-то оживить авто жены и перегнать его куда-нить в ипеня - освободить второе место.
В Изумрудном двуха за 1500 ойро - это жесть.
Додано: Чет 24 лис, 2022 17:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 24 лис, 2022 17:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 24 лис, 2022 18:49
"сдают 2к за 1500 ойро. без торга"
за 1500 хуйойро
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