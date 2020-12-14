Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Олежан написав:в моем комплексе в доме где есть свет сдают 2к за 1500 ойро. без торга
Сдал сегодня одно из паркомест. По довоенной цене в грн. В Одессе сдал 2 месяца назад - тоже по довоенной цене. Надо как-то оживить авто жены и перегнать его куда-нить в ипеня - освободить второе место. В Изумрудном двуха за 1500 ойро - это жесть.
airmax78 написав:120 кВт на 1 вантажний ліфт, насоси, відеоспостереження та освітлення МОПів + 15 квартир. Ще думаємо чи ми не переборщили з потужністю. Але вирішили нехай краще буде якийсь запас. Витрати - 20-25л дизеля на годину. Стоїть в паркінгу. PS Розумію, що рішення таке собі і з фінансової точки зори і з точки зору технічної реалізації: то в нас є і місце куди може заїхати заправщик і технічна можливість підключення. Не факт що таке можна зробити скрізь навіть за наявності грошей.
airmax78 написав:120 кВт на 1 вантажний ліфт, насоси, відеоспостереження та освітлення МОПів + 15 квартир. Ще думаємо чи ми не переборщили з потужністю. Але вирішили нехай краще буде якийсь запас. Витрати - 20-25л дизеля на годину. Стоїть в паркінгу. PS Розумію, що рішення таке собі і з фінансової точки зори і з точки зору технічної реалізації: то в нас є і місце куди може заїхати заправщик і технічна можливість підключення. Не факт що таке можна зробити скрізь навіть за наявності грошей.
А інші квартири як, смокчать чупа-чупс?
Вони не захотіли долучатись до проекту. Але як мінімум в них буде можливість користуватись ліфтом, якщо буде тиск з Водоканалу - можливість користуватись водою, а також користуватись паркінгом (ворота якого також електричні).
airmax78 написав:120 кВт на 1 вантажний ліфт, насоси, відеоспостереження та освітлення МОПів + 15 квартир. Ще думаємо чи ми не переборщили з потужністю. Але вирішили нехай краще буде якийсь запас. Витрати - 20-25л дизеля на годину. Стоїть в паркінгу. PS Розумію, що рішення таке собі і з фінансової точки зори і з точки зору технічної реалізації: то в нас є і місце куди може заїхати заправщик і технічна можливість підключення. Не факт що таке можна зробити скрізь навіть за наявності грошей.
А інші квартири як, смокчать чупа-чупс?
Вони не захотіли долучатись до проекту. Але як мінімум в них буде можливість користуватись ліфтом, якщо буде тиск з Водоканалу - можливість користуватись водою, а також користуватись паркінгом (ворота якого також електричні).
Чекайте, а як тим 15 щасливцям кинули електрику в квартири? Протягли "соплі" по фасаду між балконами?