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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 лис, 2022 23:19
drevlyanin написав:
Чекайте, а як тим 15 щасливцям кинули електрику в квартири? Протягли "соплі" по фасаду між балконами?
Ніт. Завели кабель в будинок і по тех шахті протягнули до щитків, в якому встановили АВР на кожну квартиру, що підключена до генератора і все.
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Додано: Чет 24 лис, 2022 23:33
flyman написав:
Знайомі пишуть з Києва, що нема в них е.е. вже більше доби
Так!
Скоро обміняєш "прелесць" австрійського бігунця на 1 китайський двохкіловатний електрогенератор)))
Мегаватний генератор не потрібен для більш меньш комфортного забезпечення електроенергією 500 квартир (так стверджує п.Фейслес).
Флай, а ти любиш ходити пішки на 21-й поверх?
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 00:03
Frant написав: flyman написав:
Знайомі пишуть з Києва, що нема в них е.е. вже більше доби
Так!
Скоро обміняєш "прелесць" австрійського бігунця на 1 китайський двохкіловатний електрогенератор)))
Мегаватний генератор не потрібен для більш меньш комфортного забезпечення електроенергією 500 квартир (так стверджує п.Фейслес).
Флай, а ти любиш ходити пішки на 21-й поверх?
ніт, мені до вподоби малоповерхова забудова недалеко від ШРТ
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 07:48
Олежан написав:
в моем комплексе в доме где есть свет сдают 2к за 1500 ойро. без торга
Ну - удачі, цей свєт можуть вимкнути в момент - вже стикався з такими будинками, 1500 ойро двокімнатна зараз навіть в тетріс нах нікому не потрібна тому хуйня повна
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 07:53
flyman написав: Frant написав: flyman написав:
Знайомі пишуть з Києва, що нема в них е.е. вже більше доби
Так!
Скоро обміняєш "прелесць" австрійського бігунця на 1 китайський двохкіловатний електрогенератор)))
Мегаватний генератор не потрібен для більш меньш комфортного забезпечення електроенергією 500 квартир (так стверджує п.Фейслес).
Флай, а ти любиш ходити пішки на 21-й поверх?
ніт, мені до вподоби малоповерхова забудова недалеко від ШРТ
Велика імовірність, що ШРТ теж не буде функціонуватии, як і ліфти в 25-ти поверхівках😼
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