Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Знайомі пишуть з Києва, що нема в них е.е. вже більше доби
Так! Скоро обміняєш "прелесць" австрійського бігунця на 1 китайський двохкіловатний електрогенератор))) Мегаватний генератор не потрібен для більш меньш комфортного забезпечення електроенергією 500 квартир (так стверджує п.Фейслес).
flyman написав:Знайомі пишуть з Києва, що нема в них е.е. вже більше доби
Так! Скоро обміняєш "прелесць" австрійського бігунця на 1 китайський двохкіловатний електрогенератор))) Мегаватний генератор не потрібен для більш меньш комфортного забезпечення електроенергією 500 квартир (так стверджує п.Фейслес).
Флай, а ти любиш ходити пішки на 21-й поверх?
ніт, мені до вподоби малоповерхова забудова недалеко від ШРТ
flyman написав:Знайомі пишуть з Києва, що нема в них е.е. вже більше доби
Так! Скоро обміняєш "прелесць" австрійського бігунця на 1 китайський двохкіловатний електрогенератор))) Мегаватний генератор не потрібен для більш меньш комфортного забезпечення електроенергією 500 квартир (так стверджує п.Фейслес).
Флай, а ти любиш ходити пішки на 21-й поверх?
ніт, мені до вподоби малоповерхова забудова недалеко від ШРТ
Велика імовірність, що ШРТ теж не буде функціонуватии, як і ліфти в 25-ти поверхівках😼