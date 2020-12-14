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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10446104471044810449>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 23:19

  drevlyanin написав:Чекайте, а як тим 15 щасливцям кинули електрику в квартири? Протягли "соплі" по фасаду між балконами?

Ніт. Завели кабель в будинок і по тех шахті протягнули до щитків, в якому встановили АВР на кожну квартиру, що підключена до генератора і все.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 23:33

  flyman написав:Знайомі пишуть з Києва, що нема в них е.е. вже більше доби

Так!
Скоро обміняєш "прелесць" австрійського бігунця на 1 китайський двохкіловатний електрогенератор)))
Мегаватний генератор не потрібен для більш меньш комфортного забезпечення електроенергією 500 квартир (так стверджує п.Фейслес).

Флай, а ти любиш ходити пішки на 21-й поверх?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 00:03

  Frant написав:
  flyman написав:Знайомі пишуть з Києва, що нема в них е.е. вже більше доби

Так!
Скоро обміняєш "прелесць" австрійського бігунця на 1 китайський двохкіловатний електрогенератор)))
Мегаватний генератор не потрібен для більш меньш комфортного забезпечення електроенергією 500 квартир (так стверджує п.Фейслес).

Флай, а ти любиш ходити пішки на 21-й поверх?

ніт, мені до вподоби малоповерхова забудова недалеко від ШРТ
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 07:48

  Олежан написав:в моем комплексе в доме где есть свет сдают 2к за 1500 ойро. без торга

Ну - удачі, цей свєт можуть вимкнути в момент - вже стикався з такими будинками, 1500 ойро двокімнатна зараз навіть в тетріс нах нікому не потрібна тому хуйня повна
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 07:53

  flyman написав:
  Frant написав:
  flyman написав:Знайомі пишуть з Києва, що нема в них е.е. вже більше доби

Так!
Скоро обміняєш "прелесць" австрійського бігунця на 1 китайський двохкіловатний електрогенератор)))
Мегаватний генератор не потрібен для більш меньш комфортного забезпечення електроенергією 500 квартир (так стверджує п.Фейслес).

Флай, а ти любиш ходити пішки на 21-й поверх?

ніт, мені до вподоби малоповерхова забудова недалеко від ШРТ

Велика імовірність, що ШРТ теж не буде функціонуватии, як і ліфти в 25-ти поверхівках😼
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 09:27

  Bolt написав:
  flyman написав:ніт, мені до вподоби малоповерхова забудова недалеко від ШРТ

Велика імовірність, що ШРТ теж не буде функціонуватии, як і ліфти в 25-ти поверхівках😼

Так, ми назавжди повернемось у 19 сторічча. Візки та карети на кіньскій тязі курсуватимуть країною.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 09:40

  airmax78 написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:ніт, мені до вподоби малоповерхова забудова недалеко від ШРТ

Велика імовірність, що ШРТ теж не буде функціонуватии, як і ліфти в 25-ти поверхівках😼

Так, ми назавжди повернемось у 19 сторічча. Візки та карети на кіньскій тязі курсуватимуть країною.

До електротяги були тепловози а до них паровози. ШРТ форева!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 09:55

  Moneta написав:Вопрос к счастливым обладателям электричества. По чем та ячейка в черном муравейнике напротив вас. $80к? 70? И будет еще дорожать?))

Этот баллон на 5л в 2016 стоил 600 грн. Покупал себе для туризма.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/balon-g ... QcFcZ.html
Баллоны всем нужны - цена в космос. А квартиры никому не нужны, поэтому они не будут стоить ничего, или как этот баллон.

Народ покупающий баллоны предпочитает греться в подземелье.

Это о том, как цена актива может зависеть от войны.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 лис, 2022 09:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 09:57

  flyman написав:
  airmax78 написав:Так, ми назавжди повернемось у 19 сторічча. Візки та карети на кіньскій тязі курсуватимуть країною.

До електротяги були тепловози а до них паровози. ШРТ форева!

Ми витратили все вугілля та не маємо достатньо дрів для переходу на парову тягу. Коні та вітряні млини - наше майбутнє.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 10:02

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Так, ми назавжди повернемось у 19 сторічча. Візки та карети на кіньскій тязі курсуватимуть країною.

До електротяги були тепловози а до них паровози. ШРТ форева!

Ми витратили все вугілля та не маємо достатньо дрів для переходу на парову тягу. Коні та вітряні млини - наше майбутнє.

Всмысле, ваша квіточка с генератором. Таких состоятельных немало. Отставить панику.
stm
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