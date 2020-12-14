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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10446104471044810449

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 10:09

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Так, ми назавжди повернемось у 19 сторічча. Візки та карети на кіньскій тязі курсуватимуть країною.

До електротяги були тепловози а до них паровози. ШРТ форева!

Ми витратили все вугілля та не маємо достатньо дрів для переходу на парову тягу. Коні та вітряні млини - наше майбутнє.


Ви собі вже пару чи четвірку, разом з позолоченою каретою, придивились у якомусь родовому маєтку австріяків? Пам'ятаю тут кидали посилання на одну породисту кобилу з дуже символічним для цієї гілки ім'ям. :lol:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://youtu.be/Yutvt8C4oFE
Відень стає доволі токсичним містом від концентрації тут різної блдоти з України.
Треба повертатись.
airmax78
 
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