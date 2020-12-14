Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Так, ми назавжди повернемось у 19 сторічча. Візки та карети на кіньскій тязі курсуватимуть країною.
До електротяги були тепловози а до них паровози. ШРТ форева!
Ми витратили все вугілля та не маємо достатньо дрів для переходу на парову тягу. Коні та вітряні млини - наше майбутнє.
Ви собі вже пару чи четвірку, разом з позолоченою каретою, придивились у якомусь родовому маєтку австріяків? Пам'ятаю тут кидали посилання на одну породисту кобилу з дуже символічним для цієї гілки ім'ям.