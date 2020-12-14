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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10446104471044810449

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 12:50

  Faceless написав:
Bolt написав:
  flyman написав:ніт, мені до вподоби малоповерхова забудова недалеко від ШРТ

Велика імовірність, що ШРТ теж не буде функціонуватии, як і ліфти в 25-ти поверхівках

Ноги накачаєте :mrgreen:

В мене є веломашина, за день можна доїхати до хати - дачі. Це якщо вже реальний пздц підкрадеться до жителів міста.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 12:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Свет ненадолго восстал и я заскочил спросить нашего Дениса - как результаты просмотра? Задаток дали?
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:02

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Так, ми назавжди повернемось у 19 сторічча. Візки та карети на кіньскій тязі курсуватимуть країною.

До електротяги були тепловози а до них паровози. ШРТ форева!

Ми витратили все вугілля та не маємо достатньо дрів для переходу на парову тягу. Коні та вітряні млини - наше майбутнє.


Угля завались
Voistov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:22

  Voistov написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:До електротяги були тепловози а до них паровози. ШРТ форева!

Ми витратили все вугілля та не маємо достатньо дрів для переходу на парову тягу. Коні та вітряні млини - наше майбутнє.


Угля завались

Тоді є маленька надія на порятунок.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:32

  striped написав:Свет ненадолго восстал и я заскочил спросить нашего Дениса - как результаты просмотра? Задаток дали?

Мабуть замочує угоду, або в Польщі купує чергову кавалірку
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 25 лис, 2022 13:38, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:26

  Frant написав:Дехто ще не зрозумів, що Україна з 2021 року впала в 1993.
Тільки населення вдвічі меньше.
Нагадати публіці,які ціни були на КРЖН в середині 1990-х?

ти радієш чи сумуєш?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:51

  Олежан написав:
  Frant написав:Дехто ще не зрозумів, що Україна з 2021 року впала в 1993.
Тільки населення вдвічі меньше.
Нагадати публіці,які ціни були на КРЖН в середині 1990-х?

ти радієш чи сумуєш?

Я констатую.
Просто дехто забув про 1990-ті, а дехто ще під стіл пішки ходив.

Мені, звісно, шкода - 30 років існування держави коту під хвіст!
ВВП України скоротиться в 2022 в 3-5 разів!

Смішно дивитись на потуги рилів-новобудівців щось продати за старими цінами.
Навіть півціни від рівня 2021 - то добре!
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:59

  Олежан написав:
  Frant написав:Дехто ще не зрозумів, що Україна з 2021 року впала в 1993.
Тільки населення вдвічі меньше.
Нагадати публіці,які ціни були на КРЖН в середині 1990-х?

ти радієш чи сумуєш?

Вона не впала, її довели артисти розмовного жанру
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:00

  Frant написав:
  Олежан написав:
  Frant написав:Дехто ще не зрозумів, що Україна з 2021 року впала в 1993.
Тільки населення вдвічі меньше.
Нагадати публіці,які ціни були на КРЖН в середині 1990-х?

ти радієш чи сумуєш?

Я констатую.
Просто дехто забув про 1990-ті, а дехто ще під стіл пішки ходив.

Мені, звісно, шкода - 30 років існування держави коту під хвіст!
ВВП України скоротиться в 2022 в 3-5 разів!

Смішно дивитись на потуги рилів-новобудівців щось продати за старими цінами.
Навіть півціни від рівня 2021 - то добре!

Я вже передумав продавати по довоєнній ціні - вона була занизька. Продам по ціні x2 від 2021 року після перемоги.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:09

Не смішно.
Краще проведи залізничну колію під під'їзд "прелєсті", щоб можна було пригнати електрогенераторний поїзд з цистернами солярки, і зробити енергетичний комунізм в окремо взятому ЖК!
Frant
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